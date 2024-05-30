Обручальное кольцо Меган Маркл признали самым популярным украшением в мире: чем оно особенное

Британский ювелирный портал провел исследование самых популярных поисковых запросов относительно украшений знаменитостей. Первое место в рейтинге заняло помолвочное кольцо Меган Маркл.

Как выглядит украшение герцогини Сассекской и чем оно особенное, а также кто еще из королевских особ оказался в перечне, рассказываем далее.

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Как выглядит кольцо Меган Маркл

Несмотря на то, что уже прошло шесть лет после предложения принца Гарри, помолвочное кольцо Меган Маркл продолжает привлекать внимание.

Согласно новому исследованию британского ювелирного агентства Ramsden's Jewellery, кольцо с тремя бриллиантами герцогини Сассекской является самым популярным украшением среди знаменитостей в мире.

Эксперты проанализировали данные о глобальном объеме поиска за последние 12 месяцев, и совокупное среднее значение показало, что кольцо Меган имело около 51 283 поисковых запросов в месяц.

Как выглядит помолвочное кольцо Меган Маркл: смотрите фото

Вторым в списке с 22 100 поисковыми запросами в среднем ежемесячно является культовое кольцо принцессы Дианы с сапфиром и бриллиантом, которое сегодня носит Кейт Миддлтон. За ним следуют украшения Меган Фокс, Милли Бобби Браун и Хейли Бибер.

Украшения Меган Марк и Кейт Миддлтон: смотрите фото

Что касается кольца Меган, она обычно носит его вместе с другим украшением из валлийского золота и обручальным кольцом, которое она получила в подарок от Гарри в 2019 году. В прошлом году она ненадолго изменила свой стиль и на короткое время перестала носить обручальное кольцо, но потом вернулась к привычному набору.

И, хотя герцогиня Сассекская говорила, что ее кольцо прекрасное и принц Гарри прекрасно постарался, через год после свадьбы она немного изменила его дизайн. Меган решила заменить классический золотой ободок на более тонкий, инкрустированный бриллиантами.

Напомним, принц Гарри сам придумал дизайн кольца которое хотел подарить своей будущей жене в день их помолвки. Он выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны. Два других камня по бокам были взяты из тиары принцессы Дианы, матери принца Гарри, ведь он хотел, чтобы его мама хотя бы таким символическим образом присутствовала в этот торжественный момент помолвки вместе с ними.