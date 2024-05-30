Як виглядає прикраса герцогині Сассекської й чим вона особлива, а також хто ще з королівських осіб опинився у переліку, розповідаємо далі.

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Як виглядає каблучка Меган Маркл

Попри те, що вже минуло шість років після освідчення принца Гаррі, заручальна каблучка Меган Маркл продовжує привертати увагу.

Згідно з новим дослідженням британського ювелірного агентства Ramsden's Jewellery, каблучка з трьома діамантами герцогині Сассекської є найпопулярнішою прикрасою серед знаменитостей у світі.

Експерти проаналізували дані про глобальний обсяг пошуку за останні 12 місяців, і сукупне середнє значення показало, що каблучка Меган мала близько 51 283 пошукових запитів на місяць.

Як виглядає заручальна каблучка Меган Маркл: дивіться фото

Другою у списку із 22 100 пошуковими запитами в середньому щомісяця є культова каблучка принцеси Діани з сапфіром і діамантом, яку сьогодні носить Кейт Міддлтон. За нею йдуть прикраси Меган Фокс, Міллі Боббі Браун і Гейлі Бібер.

Прикраси Меган Марк і Кейт Міддлтон: дивіться фото

Що ж до каблучки Меган, вона зазвичай носить її разом з іншою прикрасою з валлійського золота та обручкою, яку вона отримала як подарунок від Гаррі у 2019 році. Минулого року вона ненадовго змінила свій стиль і на короткий час перестала носити заручальну каблучку, але потім повернулась до звичного набору.

І, хоча герцогиня Сассекська говорила, що її каблучка прекрасна і принц Гаррі чудово постарався, через рік після весілля вона трохи змінила її дизайн. Меган вирішила замінити класичний золотий обідок на більш тонкий, інкрустований діамантами.

Нагадаємо, принц Гаррі сам придумав дизайн каблучки яку хотів подарувати своїй майбутній дружині в день їхніх заручин. Він обрав великий діамантовий камінь з Ботсвани. Два інші камені з боків були взяті з тіари принцеси Діани, матері принца Гаррі, адже він хотів, щоб його мама хоча б таким символічним чином була присутня в цей урочистий момент заручин разом із ними.