Они не знали: женщина одновременно вышла замуж за двух мужчин

Китаец случайно увидел в соцсетях, как его жена выходила замуж за другого мужчину. Он был шокирован, ведь они были женаты всего два месяца.

В начале года 35-летний Инь Чен (псевдоним) активно искал себе жену. Быть холостяком в таком возрасте – не очень престижно для китайцев, поэтому мужчина был готов на любую женщину.

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Он обратился за помощью к профессиональной свахе, которая познакомила его с девушкой Наной. Они несколько раз поговорили по видеосвязи – и парень уже пригласил Нану к себе. Инь даже отправил любимой тысячу юаней, чтобы она точно приехала – девушка добиралась из другого города.

Нана таки приехала и очень понравилась семьи Инь Чена. Девушка согласилась жениться, но отказалась пригласить всех к себе в гости, потому что ее семья якобы была очень занята.

Нана обьяснила, что в ее селе строят виадук (большой мост для поездов, – Life 24), поэтому она не может официально жениться. Транспортная компания якобы должна была выплатить компенсацию за снесенные дома в зависимости от количества членов семьи. Поэтому если бы она официально вышла замуж до подписания этого соглашения, то ее близкие получили бы меньше денег.

Кадр со свадьбы Иня и Наны / Фото Bastile Post

Семья Инь Чена согласилась на такие условия: молодожены отпраздновали лишь традиционную свадьба – ее не считают официальной. Нана получила приданое в размере 148 тысяч юаней (23,5 тысяч долларов) и уже через два дня попросила поехать домой – она ​​должна была помочь своей больной маме.

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Через некоторое время женщина перестала отвечать на звонки, а в начале марта случилась особенно "смешная" ситуация. Инь спокойно листал ленту в Douyin (аналог тиктока) и наткнулся на видео, где его любимая выходила замуж за другого мужчину в соседнем городе.

Невеста Нана / Фото Bastile Post

Раздраженный Инь сразу поехал туда, где нашел своего соперника. Они разобрались между собой и поняли, что наткнулись на аферистов. Ребята обратились в полицию, где помогли разоблачить настоящую свадебную банду.

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Как оказалось, Нана и сваха были участниками преступной группы, которая разводила одиноких мужчин. Они выходили за них замуж, забирали приданое и просто исчезали. Хитрые женщины обманули аж 19 женихов и "заработали" на них более 2 миллионов юаней (314 000 долларов).