Орео с лососем: девушка пробует странные сочетания в еде, от которых беременные в восторге

Во время беременности вкусы очень часто меняются, а о странных сочетаниях продуктов, которые обожают беременные, просто ходят легенды. Студентка из Франции постоянно пробует любимую пищу беременных и делится впечатлениями в TikTok.

Блогерша Миа Чаллиндер стала популярна в сети благодаря своим интересным экспериментам. Почти 1,5 миллиона пользователей следит за ее страницей, с нетерпением ожидая, какой будет следующая комбинация продуктов: пицца с мороженым, каша с рыбой или может бекон с нутеллой? Они с восторгом смотрят, как Миа пробует продукты, которые они никогда бы не решились положить в одну тарелку.

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Девушка берет идеи для таких сочетаний из рассказов знакомых и подписчиков, которым на самом деле во время беременности нравилась такая необычная пища. После ее видео вы поймете, что вкусы беременных могут быть просто непостижимыми. Миа получила уникальный шанс попробовать Орео с лососем, чеснок с йогуртом или даже арахисовое масло с грибами!

К примеру, на этом видео она пробует бекон с нутеллой, мороженое с пиццей, бутерброд с апельсином и брауни с голубым сыром. Угадаете, какие из этих сочетаний оказались просто волшебными, а какие – отвратительными?

Большинство таких блюд "для беременных" действительно оказываются ужасными на вкус, но некоторых сочетания могут быть удивительно вкусными. Поэтому Миа каждом сочетанию дает свою оценку по 10-балльной шкале. У нее даже нарисовался целый рейтинг.

Лучшие сочетания, которые стоит попробовать:

Пицца и мороженое: 12/10

Печеный картофель и мороженое: 12/10

Кренделя и мороженое: 10/10

Варенье и сыр: 10/10

Куриные наггетсы и мед 8/10

Макароны с медом: 8/10

Орео и лосось: 7/10

Маринованный чеснок и йогурт: 7/10

Бекон и нутелла: 7/10

Несколько сочетаний оказались очень удачными / Фото TikTok miachalliner

Худшие сочетания, о которых нужно забыть и не экспериментировать:

Голубой сыр и брауни: -10000/10

Курица и арахисовое масло: 2/10

Арахисовое масло и варенье с грибами: 3/10

Мороженое и соус барбекю: 4/10

Яйца и нутелла: 4/1

Клубника и майонез: 5/10

Сардины с кашей: 5/10

Банан и майонез: 5/10

Соевый соус и манго: 6/10

Некоторые сочетания действительно очень отвратительные / Фото TikTok miachalliner