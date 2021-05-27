Известные картины и персонажи на теле: 15 детализированных тату от турецкого мастера

Каждый тату-мастер имеет свой уникальный стиль. Турецкий художник вдохновляется произведениями искусства и мирового кинематографа, создавая чрезвычайно милые и оригинальные тату.
Тату-мастер из Стамбула Хакан Адик в своих работах часто в одном тату объединяет сюжеты и героев из разных известных картин, мультфильмов и кинолент. Любите работы Хайо Миядзаки и картины Эдварда Мунка? Не проблема – художник создаст интересное сочетание в своем коллаже, содержащее оба ваши увлечения.
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И даже классические сцены из поп-культуры выглядят очень мило и притягивают взгляд. Тату Хакана Адика отличаются большим количеством деталей, их так и хочется рассматривать! Предлагаем вместе насладиться необычными работами талантливого турецкого мастера.
Чувственная работа
Культовые "Симпсоны" в новом видении
Необычное сочетание
"Унесенные призраками" и "Крик" в одном коллаже
Знаменитая Мона Лиза, куда же без нее?
Интересная интерпретация автопортрета Ван Гога
Превосходный портрет Дали
"Дама с горностаем" и немного современных элементов
Очень милая иллюстрация
Для страстных поклонников Поттерианы
Узнали Белого Кролика из "Алисы в стране чудес"?
Ну очень романтическая сцена из мультфильма "Леди и Бродяга"
Скажите "Сыыыр!"
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Только посмотрите, сколько деталей!
Фантастический коллаж
Все фото: инстаграм Хакана Адика