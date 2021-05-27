Известные картины и персонажи на теле: 15 детализированных тату от турецкого мастера

27 мая 2021 , 04:52
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Источник:

boredpanda

Каждый тату-мастер имеет свой уникальный стиль. Турецкий художник вдохновляется произведениями искусства и мирового кинематографа, создавая чрезвычайно милые и оригинальные тату.

Тату-мастер из Стамбула Хакан Адик в своих работах часто в одном тату объединяет сюжеты и героев из разных известных картин, мультфильмов и кинолент. Любите работы Хайо Миядзаки и картины Эдварда Мунка? Не проблема – художник создаст интересное сочетание в своем коллаже, содержащее оба ваши увлечения. 

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И даже классические сцены из поп-культуры выглядят очень мило и притягивают взгляд. Тату Хакана Адика отличаются большим количеством деталей, их так и хочется рассматривать! Предлагаем вместе насладиться необычными работами талантливого турецкого мастера. 

Чувственная работа

Культовые "Симпсоны" в новом видении

Необычное сочетание

"Унесенные призраками" и "Крик" в одном коллаже

Знаменитая Мона Лиза, куда же без нее?

Интересная интерпретация автопортрета Ван Гога

Превосходный портрет Дали

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

"Дама с горностаем" и немного современных элементов

Очень милая иллюстрация 

Для страстных поклонников Поттерианы 

Узнали Белого Кролика из "Алисы в стране чудес"?

Ну очень романтическая сцена из мультфильма "Леди и Бродяга"

Скажите "Сыыыр!"

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Только посмотрите, сколько деталей!

Фантастический коллаж

Все фото: инстаграм Хакана Адика

Автор: Ірина Продан