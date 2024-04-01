Трендовое боб каре: варианты прически, которые будут актуальны в 2024 году

Боб каре - это одна из самых модных коротких стрижек 2024 года. Трендовыми прическу сделали голливудские красавицы Сидни Суини, Флоренс Пью и Хейли Бибер.

Одна из причин, почему эту стрижку обожают не только знаменитости, но и тысячи красавиц во всем мире – это ее универсальность. Ведь боб каре подходит обладательницам всех типов волос и форм лица. О самых эффектных вариантах стрижки, которые украсят любую женщину и будут актуальными круглый год, рассказываем далее.

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Ретро боб

Этот вариант стрижки считается золотой классикой. Ее любили такие иконы стиля, как Мэрилин Монро и Коко Шанель. А сейчас же современную ее интерпретацию демонстрирует актриса Рита Ора. Главная изюминка ретро боба заключается в косом проборе, пышном прикорневом объеме и подкрученных кончиках.

Как выглядит ретро боб: смотрите фото

В стиле 1990-х

Следующий трендовый вариант – боб в стиле 1990-х. Это каре до плеч, которое не имеет ровного среза. Главная особенность стрижки заключается в многослойности. То есть это каскад, который образует мягкие переходы, и нежно окутывает лицо. Он хорошо смотрится как с густыми волнистыми, так и с тонкими прямыми волосами, добавляя им объема.

Боб из 1990-х: смотрите фото

Бокс-боб

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Его особенность в том, что волосы обрезаются ровно по всей длине. Это делает образ немного строгим, но при этом – стильным и элегантным.

Чтобы стрижка имела эффектный вид, ее нужно тщательно укладывать, пользуясь пенками для придания объема. Также следует использовать сыворотки и различные масла, чтобы волосы блестели.

В то же время укладывать бокс-боб можно и волнами. Тогда образ будет игривым и легким.

Как выглядит эта прическа: смотрите фото

Пикси-боб

Пикси-боб – это разновидность стрижки, которая предусматривает комбинирование коротко подстриженных волос на затылке и создание объема в верхней части головы за счет прядей средней длины.

Стрижка пикси-боб: смотрите фото

Важным элементом стрижки является челка, которая может быть разной как по длине, так и по форме и объему. От нее зависит внешний вид прически в целом.

Стрижка пикси-боб идеально подходит для тонких волос, ведь с помощью правильно подобранной длины в верхней части головы и форме челки можно создать естественный объем.