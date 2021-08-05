Осталась с мини-ирокезом: девушка лишилась части волос после неудачного окрашивания

Пользовательница тиктока доказала всем, что лучше доверять окрашивание волос профессионалам. В попытках изменить прическу в домашних условиях девушки лишилась части волос.

На видео в тикток 21-летняя Эмили Макферсон просит у пользователей помощи. Ей нужно было только осветить темные пряди волос, чтобы потом покрасить их в ярко-розовый. Однако что-то пошло не так.

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Девушка, очевидно, неправильно нанесла смесь или слишком долго ее держала, однако часть ее волос просто отпала! Посреди головы вместо ровного пробора у Эмили теперь такой же ровный миниатюрный ирокез: "Нужно ли мне теперь брить голову ??" – подписала тиктокерша видео, в котором показала весь масштаб своей катастрофы.

Ролик быстро разлетелся по сети и набрал уже 3 миллиона просмотров. Пользователи в комментариях не могли определиться, на кого больше теперь похожа девушка с новой прической: на панка с ирокезом, попугая или одну из птичек игры "Angry bird". Одни умники подбрасывали забавные варианты решения проблемы:

"Просто покрась оставшиеся волосы в красный, а этот" хвостик" будет листьями"

"Время постоянно носить кепку, не снимая"

Другие же предлагали более практичные варианты, к примеру, просто сделать пробор немного левее и перебросить часть уцелевшего волосы на другую сторону, чтобы скрыть последствия неудачного осветления.

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Уже в следующем видео Эмили показала, что нашла выход из этой ситуации. Она перекрасила волосы в яркий оранжевый цвет и теперь завязывает их в тугой высокий хвост, чтобы скрыть свой "мини-ирокез", пока волосы не отрастут.