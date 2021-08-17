Пара 6 лет не могла получить свои свадебные фото: как поплатился фотограф

Вместо того чтобы получить деньги за свою работу, канадский свадебный фотограф сам вынуждены заплатить паре более 20 тысяч долларов. Он 6 лет обманывал их, чтобы не отдавать обещанные фото и видео.

Влюбленные Каман и Рамандип Рай поженились еще в 2015 году. Чтобы сохранить ценные воспоминания о счастливом дне, они обратились в агентство Elite Images и выбрали профессионального фотографа Амана Бала, который запросил за свадебный фотоальбом, видео и гостевую книгу 8.5 тысяч долларов. Однако ничего из этого супруги больше никогда не видел.

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Бал пообещал клиентам, что они получат все материалы не позже чем через год. Это обычный срок, ведь в свадебных агентствах обычно много работы. Когда муж с женой пробовали связаться с фотографом, то он часто не отвечал или делал это с опозданием.

В конце концов, после многочисленных отговорок, в 2018 году Бал сказал супругам, что больше не работает в Elite Images и его работу должны завершить другие работники. Однако Каман и Рамандип поняли, что обещанных фото, видео и другой продукции им не видать.

Фотограф 6 лет не отдавал супругам свадебные фото / Фото Unsplash

Они обратились в суд, требуя возмещения за нарушение условий контракта, который они еще в 2015 году заключили с фотографом: "Он тянул целых 3 года, заставляя супругов думать, что их фото вот-вот будут готовы", – говорит судья города Суррей.

Что решил суд

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Пока тянулся судебный процесс, Бал пытался еще несколько раз объяснить причины такой задержки, однако не давал никаких доказательств. Судья также отметил, что все его отговорки звучали крайне подозрительно и похоже было на отработанную схему:

Бал привык к такой модели поведения, когда он врет своим клиентам долгое время. Наконец люди просто разочаровываются, сдаются и не надеются больше получить свои фото,

- пояснил судья

В общем суд заставил Бала заплатить 22 тысячи долларов, из которых 10 тысяч – это моральный ущерб. Для пары эта история обернулась не только потерей воспоминаний с собственной свадьбы, но и моральным вредом, ведь они постоянно нервничали из-за неприятной ситуации.