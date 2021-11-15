Пара поженилась в пансионате для престарелых: все ради матери невесты

Пара из Австралии преподнесла сюрприз для матери невесты, проживающей в доме престарелых. Они не хотели, чтобы женщина упустила этот момент, поэтому перенесли свадьбу в пансионат.

Оригинальную церемонию запечатлели на камеру журналисты местного издания 9news. 92-летняя мама была тронута от столь приятного поступка! Она очень хотела увидеть, как выходит замуж ее взрослая дочь.

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Как удалось перенести церемонию

Пол Уильямс и Бриджит Тейлор решили жениться после 15 лет совместной жизни. Пара сознавала, что 92-летняя мама невесты Дафни не сможет приехать на церемонию.

У женщины определенные проблемы со здоровьем: она не может самостоятельно передвигаться даже с помощью специальной коляски, а также пользуется слуховым аппаратом. Поэтому ей было бы сложно выехать за пределы пансионата даже с чьей-то помощью.

92-летняя Дафни все-таки попала на церемонию / Скриншот 9news

Впрочем, Пол предложил очень оригинальный вариант – провести церемонию в пансионате, где проживает Дафни. Персонал заведения с радостью согласился организовать небольшой праздник. Они украсили комнату, установили свадебную арку и даже разрешили взять с собой домашнего питомца. Выглядел он просто роскошно!

Пол и Бриджит вместе со своей собачкой / Скриншот 9news

Год был сложным, но мы завершаем его на высокой ноте, – поделился своими впечатлениями Пол.

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Муж также поблагодарил персонал за то, что согласились сделать такой волшебный праздник! Они давно не виделись с Дафни, а тут еще удивили ее таким красивым сюрпризом.