Пара удивила гостей странной просьбой перед свадьбой: что они хотели

Многие гости были возмущены от необычной просьбы молодоженов. Их попросили оплатить всю еду на свадьбе.

Один из недовольных гостей анонимно поделился своими возмущениеми на Reddit. Мужчина считает, что некорректно такое просить, ведь молодожены достаточно много зарабатывают. Но в этой истории есть свои нюансы.

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Через несколько месяцев будет свадьба моего близкого друга. Всех гостей попросили заплатить 110 долларов, чтобы они полностью покрыли стоимость еды на свадьбе. Взамен предлагают не дарить им подарок, – написал автор.

Предложение не понравилось мужчине: так выглядело, будто молодята не пригласят гостей на свадьбу, если они не выполнят эту просьбу. Такие ультиматумы, по мнению автора, делать нельзя.

Гости не хотели платить за еду / Фото Unsplash

"Это было так сформулировано, что, если вы не отправите деньги в ближайшее время, вас просто заберут из списка гостей", – возмущался мужчина.

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Он дал понять, что гости все равно собираются делать подарки молодоженам. Но теперь, чтобы избежать конфликтов, они должны заплатить еще дополнительные 110 долларов на еду. Действительно неудобная ситуация.

"Не только я чувствую себя неловко из-за этого... Кажется, они не понимают, сколько денег гости будут вынуждены потратить на их свадьбу", – заключил гость.