Пара забывала о годовщине свадьбы: что придумали креативные супруги

Семейная пара из Нью-Йорка в браке уже 5 лет. Они постоянно забывали о праздновании годовщины свадьбы, пока не придумали интересную ассоциацию.

В октябре 2016 года парень сделал предложение девушке на безлюдном пляже в Аргентине. А уже через полтора месяца после помолвки они поженились. В день их свадьбы как раз была Черная пятница.

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Пара празднует годовщину в Черную пятницу

Молодожены планировали провести роскошную пляжную свадьбу в Южной Америке, однако были вынуждены в экстренном порядке готовиться к свадьбе из-за болезни матери жениха и окончания рабочей визы. Пара решила собрать родителей вместе в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать в кругу семьи День благодарения, который ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября. Так пришлось, что свадьбу назначили на день позже. Мужчина с женщиной не верили, что придет много гостей, ведь все еще отмечали праздник с семьями и готовились к Черной пятнице, однако вышло наоборот.

Для тех, кто не успел получить туристическую визу и приехать в США, молодые люди сделали прямую трансляцию в Facebook, чтобы они тоже смогли разделить этот праздник с ними.



Празднуют годовщину в Черную пятницу / Фото Insider

Пара не празднует юбилей по фактической календарной дате

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Годовщина свадьбы выпадает на 25 ноября, однако молодая семья никогда не отмечает ее в этот день. У родителей есть 3 детей и много хлопот, поэтому они просто забывали об этой дате, пока не придумали кое-что интересное. Они договорились, что будут отмечать день свадьбы каждый год в Черную пятницу, вопреки числу в календаре. Муж и женапревратили этот день в хорошую традицию. К тому же забыть о праздновании Черной пятницы сложно.

Еще одним преимуществом этого дня стало то, что это последний день недели, и у пари достаточно времени вечером, чтобы провести его вместе с семьей.

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Кроме того, у супругов есть еще 2 годовщины свадьбы, ведь они праздновали трижды: в Южной Америке, чтобы все члены семьи жениха смогли присутствовать, и большой праздник в штате Мэн, который проходил перед смертью свекрови.