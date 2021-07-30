Парализованный мужчина надел специальный костюм, чтобы встать на колено и попросить руки девушки

Когда человек влюблен, он способен на самые неожиданные поступки, например, такие, которые совершил Джош Смит из США. Парализованный от ниже пояса, он надел костюм экзоскелета, чтобы опуститься на колено и попросить свою девушку Грейс Томпсон стать его женой.

К такому важному событию мужчина готовился заранее. Девушка оценила невероятный поступок своего возлюбленного и сказала "да".

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Пандемия помогла стать ближе

Джош и Грейс познакомились в приложении для знакомств в 2020 году, именно тогда, когда началась пандемия. По словам мужчины, это сыграло важную роль, насколько серьезными стали их отношения. Пара ездила на свидания в места, где не было людей и это очень их сблизило.



Джош и Грейс / Фото New News Page on Twitter

Они выяснили, что имеют много общего и даже посещают одну церковь. Через год Джош уже точно знал, что хочет видеть Грейс спутницей своей жизни. Поэтому он начал планировать свое предложение.

Важный день

Мужчина обратился к своим терапевтам и сказал, что хочет встать на одно колено с помощью костюма экзоскелета, чтобы попросить руки своей девушки. Получив одобрение от врачей, он приступил к реализации своего плана.

В важный для пары день, Грейс поехала с подругой на маникюр, а тем временем Джош со своими терапевтами устроил установку дома.

Когда девушка вернулась, любимый сделал ей предложение и она согласилась.



Джош встал на колено, чтобы сделать предложение девушке / Фото New News Page on Twitter

Это было действительно круто, что он смог встать на одно колено. Но видеть, как он встает, было еще более увлекательно, ведь я никогда раньше этого не видела. Также странно было попросить обнять меня стоя. Я бы хотела, чтобы мы могли делать это чаще,

– рассказала растроганная невеста.



Грейс согласилась стать женой Джоша / Фото New News Page on Twitter



Впервые пара обнялась стоя / Фото New News Page on Twitter

Джош на седьмом небе от счастья, ведь не был уверен, что когда-нибудь найдет любовь после злосчастного случая, который отобрал у него подвижность.

Как мужчину парализовало

Мужчина получил паралич в 2014 году, когда ему было 23 года. В тот день он с друзьями отдыхал на пляже. Во время купания парень нырнул и врезался в песчаную косу. Его мгновенно парализовало ниже груди.

К счастью, друзья вытащили Джоша на берег и были с ним до приезда медиков. После этого были долгие месяцы лечения и страшный приговор: до конца жизни ездить на коляске. Но менее чем за год он достиг больших успехов в восстановлении своей независимости. И теперь в октябре следующего года мужчина планирует повезти свою девушку под венец.

Каждый заслуживает любви. Иногда вы не знаете, как это произойдет, но оно всегда происходит тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете,

– сказал Смит.

Надеемся, что их семейная жизнь будет долгой и счастливой!

Парализованный мужчина надел костюм экзоскелета и встал на колено, что попросить девушку выйти за него: смотрите видео