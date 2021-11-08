Парень хотел поразить девушку на свидании: он сидел голым в автомобиле

Американка рассказала об одном из самых странных свиданий в своей жизни. Все происходило как в триллере: парень неожиданно ушел из ресторана, но не вернулся. Развязка была очень смешной.

Свою историю девушка по имени Эшли подробно пересказала в тиктоке hai_im_ashleigh_. Видео стало популярным: его посмотрели более 5 миллионов раз. Продолжение "собрало" 500 тысяч просмотров.

Интересно "Винные заморочки", или зачем сотрудники SHABO прошли курс международной винной школы WSET

Все начиналось достаточно неплохо

Сама история случилась довольно давно – еще в 2016 году. Эшли познакомилась с Полом в тиндере, где у них сразу завязался отличный разговор. С парнем было интересно общаться, но они не могли встретиться целых два месяца из-за сильной занятости на работе. Да и жили довольно далеко друг от друга – около часа езды на автомобиле.

Однажды, наконец-то, все очень хорошо совпало: Эшли пошла гулять с подругой в торговый центр, который был вблизи дома, где проживал Пол. Пара списалась – и он согласился присоединиться, ведь очень хотел встретить Эшли. Да еще и предложил оплатить ужин обеим девушкам. Эшли была очень счастлива, ведь Пол ей реально нравился, хоть они никогда и не виделись.

Пол пришел – и сразу ушел

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

Они все вместе встретились и пошли в местное заведение на ужин. В определенный момент Пол вспомнил, что забыл кошелек в машине, и ушел. Девушки ждали его 15 минут, пока не подумали, что он просто их бросил. Эшли была в слезах.

Когда они выходили из ресторана, то увидели, что его автомобиль до сих пор стоял на парковке. Подружка заглянула внутрь автомобиля – и громко закричала. Пол был полностью обнажен.

Она говорила мне: "Не смотри в автомобиль, не смотри". Я таки заглянула и увидела его полностью-полностью голого. Он опустил окно и предложил: "Не хотите заняться сексом втроем?" – вспоминает Эшли.

Возможно, он думал, что это будет действительно неожиданно и романтично. Но Эшли вообще не оценила такой поступок от "принца на белом коне". Девушка просто развернулась и ушла вместе с подружкой.