Парень нашел в парке уникальный желтый бриллиант: он подарит его любимой

Американец Кристиан Линден с самого детства хотел сделать собственное обручальное кольцо. Недавно ему очень повезло: он откопал желтый бриллиант весом в 2,2 карата.

Кристиан объяснил, что еще с 8 класса у него была довольно особенная мечта – он хотел создать собственное кольцо из золота и драгоценных камней, которые собирался отыскать через металлоискатель.

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Парень потратил 5 лет на поиски золота по окрестностям Вашингтона. Весной 2021, когда удалось собрать достаточно металла, Кристиан переключился на драгоценные камни. Он признается, что не ожидал найти такого "красавца".

Сначала я планировал найти несколько маленьких камешков, а потом докупить большой центральный камень. Но, кажется, теперь мне не нужно этого делать, – рассказывает Кристиан.

Парень вместе со своим другом усовершенствовали металлоискатель и после нескольких тестов пошли "на охоту" в парк "Алмазный кратер", штат Аризона. Там, если хорошо постараться, можно откопать бриллианты.

Ребятам улыбнулась судьба – они наткнулись на желтый бриллиант всего лишь после 3 дней поисков.

"Я увидел, как сильно он засиял, когда перевернул его. Сразу понял, что это бриллиант. Меня так сильно затрясло, что я попросил друга поднять камень", – вспоминает парень.

Как выглядит бриллиант / Фото Arkansas State Parks

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Впоследствии представители парка подтвердили, что Кристиан нашел бриллиант. Он назвал его "Вашингтонское солнце" из-за интересного и нестандартного цвета.

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Парню осталось найти лишь несколько небольших опалов, после чего он собирается вместе с любимой сделать это оригинальное кольцо.