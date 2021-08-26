Парень не хочет навещать своего больного дедушку: причина шокирует
Источник:Reddit
Американец не хочет навещать своего дедушку, который находится при смерти. Все из-за его взглядов на жизнь и регулярной гомофобии.
Парень поделился своими мыслями по этому поводу на развлекательном ресурсе Reddit. Он просто не желает с ним встретиться, ведь дедушка никогда не воспринимал его ориентацию. Еще с детства автор сообщению чувствовал себя очень женственным, а еще – ему нравятся мужчины.
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Я не был трансгендером, но хотел быть принцессой. В определенном смысле мои родители позволили мне одеваться как принцесса, рисовать ногти... Я был очень женственным и веселым, – объяснил парень.
Внук считает себя геем, а дедушке это никогда не нравилось / Фото Unsplash
Дедушка наоборот пытался его перевоспитать. Он рекомендовал внуку смотреть футбол, бейсбол и другие "мужские" виды спорта. Как результат – парень хотел стать черлидером, чтобы подбодрить других мужчин. С годами, когда он начал зарабатывать деньги, то стал регулярно покупать разные платье, делать макияж и тд. Дедушка этого не понимал.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Моим родителям это не нравилось, но они восприняли это. В то же время мой дедушка ничего от меня не хотел, не смотрел на меня и часто оскорблял за спиной, – уточнил парень.
Внук объяснил, что сейчас дедушка находится при смерти. Родители очень просят, чтобы он все-таки пришел к нему. Но сам парень не хочет этого делать, хотя допускает, что возможно таки навестит его. Пользователи Reddit основном поддержали внука:
- Горжусь тобой, ты достаточно любишь себя, чтобы твердо стоять на ногах (каблуках) и придерживаться границ.
- Твой дедушка не любил тебя таким, каким ты был, и пытался сделать из тебя того, кем ты не являешься...
- Я бы пошел к нему в любом случае. Возможно, он хочет извиниться. Но если ты не хочешь, я тебя не виню. Никогда не нужно терпеть гомофобию.