Парень оценил любимую на 4 балла из 10 и опозорился: как она отреагировала

Парень рассказал на видео, что его девушка выглядит на "4 балла из 10" и у них совсем несерьезные отношения. Он не знал, что она все время стояла за его спиной: ее реакция была мгновенной.

Видео очень неудачного розыгрыша вышло на странице блогера Рафаэля Агагана. Парень провоцирует незнакомцев неудобными и неожиданными вопросами, чтобы посмотреть на их реакцию. В одном из недавних роликов его герой, скорее всего, за несколько секунд разрушил свои отношения.

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Это была специально спланирована шутка. Девушка обратилась к Рафаэлю с просьбой разыграть своего возлюбленного. План был прост: блоггер должен был подойти к ее парню на улице и предложить ему оценить внешность инстаграм-модели, а затем так же поставить баллы любимой. В это время девушка должна была стоять за его спиной, о чем парень, конечно же, ничего не знал.

Девушка все время стояла за спиной парня, он об этом не знал / Скриншот інстаграм rafreactи

Все так и получилось. Парень поставил 10 баллов незнакомой модели с инстаграма, после чего блогер Рафаэль попросил его оценить любимую, если она у него есть. Герой видео сразу выдал неудовлетворительную оценку – 4 балла из 10.

У нас вообще ничего серьезного, – добавил парень.

Девушка явно не ожидала такого неожиданного поворота событий. Она не смогла скрыть эмоции и сразу "выписала" парню пощечину.

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Хлопець получил пощечину / Скриншот инстаграм rafreacts

На этом видео завершилось, но блогер пообещал впоследствии опубликовать продолжение курьезной истории.