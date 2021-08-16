Парень пролетел тысячу километров, чтобы пойти на первое свидание: все из-за одного комментария

Девушка просто оставила комментарий под видео в тиктоке американца Мэтта Бэннона. Разные штаты не стали помехой симпатии – и для первой встречи парень пересек почти всю страну. Детали истории читайте дальше.

25-летней специалистке по компьютерной томографии Тейлор Бир в тиктоке попалось на глаза смешное семейное видео Мэтта. На нем парень устроил заплыв в бассейне вместе со своим братом во время "gender reveal party" своей беременной сестры – вечеринке, на которой все узнают пол ребенка.

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Тейлор не могла пройти мимо и оставила комментарий, сделав парню комплимент: "Ооо, 25 лет, незамужем, вижу, что на борту был олимпийский чемпион – я бы с ним не справилась". Среди сотен комментариев именно сообщение незнакомки привлекло внимание Мэтту – между молодыми людьми завязалась общения.

Они решили поговорить в Facetime, чтобы сразу убедиться, что никто из них не выдает себя за другого человека. В такую неприятную ситуацию попал другой парень, который 8 месяцев общался с девушкой, а она все время его обманывала. Тейлор и Мэтт проговорили 2 час безостановочно и после этого решили встретиться.

Парень пролетел через всю страну, чтобы встретиться с незнакомкой / Скриншот с видео @ tay.bier

И хотя всемирная сеть объединяет людей, встретиться лично им было не так просто: парень живет в Техасе, на юге, а девушка – на севере, в Небраске. Через 2 недели у Мэтта уже не было никаких сомнений, что он хочет видеть Тейлор. Поэтому влюбленный парень без колебаний взял билеты и пролетел больше тысячи километров через всю страну, чтобы устроить первое свидание с глазу на глаз.

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Тейлор опубликовала видео в тикток, в котором показывает их первую встречу в аэропорту. Девушка очень волновалась и считала часы до встречи. Но все прошло замечательно, они с облегчением почувствовали, что нравятся друг другу и в реальности.

Так их отношения переросли в романтические, парень даже заказывал своей девушке доставку роз и милых записок, чем очень ее растрогал: "Не могу поверить, что это правда". С мая, после их первого свидания, пара ежедневно общается и уже даже трижды виделась.

Обычный комментарий в тиктоке перерос в романтические отношения / Скриншот с видео @ tay.bier

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Пользователи в восторге от такого стремительного развития отношений и решительности Мэтта: