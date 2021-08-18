Парень сделал несколько пластических операций: теперь он похож на куклу

Мексиканец очень комплексовал из-за своей внешности, поэтому решил полностью ее изменить. За 10 лет он сделал несколько пластических операций. Тепер его не узнать!

29-летний Кристиан Чавез с самого детства знал, что такое издевательство: его постоянно обижали сверстники и называли "страшным". Парень больно из-за этого переживал и все чаще задумывался о пластической операции. В 19 лет он понял – время пришло.

Интересно Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины открыли новое экспортное направление

Я видел, что известные люди идут на пластические операции, чтобы изменить свою внешность. Я тоже так захотел, – объясняет Кристиан.

Как выглядел Кристиан до пластических операций / Фото Criss KenDoll Mirror

Первой была ринопластика – парню полностью изменили нос. После Кристиан сделал еще несколько процедур: увеличил губы, делал специальные уколы в щеки, подбородок и другие части лица, уменьшил щеки и пересадил волосы. После некоторого перерыва парень еще и изменил свой разрез глаз.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Как Кристиан выглядит сейчас / Фото инстаграм Criss KenDoll

Хотя сейчас Кристиан очень напоминает популярную куклу Кена, но он чувствует себя уверенно и счастливо:

Пластика серьезно повлияла на мою самооценку. Раньше я не был очень уверенным в себе. А теперь нет. Я чувствую, что способен покорить мир, если я захочу.

На все процедуры Кристиан потратил более 8 тысяч долларов. Но он вообще не жалеет, ведь это позволило ему полностью переосмыслить свою жизнь.