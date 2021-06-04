Парень сделал предложение любимой на фоне торнадо: крутое видео

Американец не мог придумать, как сделать предложение девушке. Но когда он увидел перед собой бурю, где начал возникать торнадо, то понял – пришел момент.

Метеоролог Том познакомился со своей любимой Раей еще в 2016 году. Пара устроилась работать в компанию AccuWeather, которая предоставляет прогнозы погоды для американских телеканалов.

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Прошло время – и парень решил подарить обручальное кольцо своей девушке. Он так и не придумал, как это сделать, поэтому несколько недель ходил с ним в кармане.

Но парень не сможет – любимая поможет. Однажды Рая предложила Тому съездить в пригород, чтобы посмотреть на бурю. В прогнозах писали, что там может возникнуть торнадо. Такой шанс парень уже не мог потерять.

Том и Рая с друзьями на фоне торнадо, который вот-вот начнется / Скриншот The Wichita Eagle

Влюбленные рванули "охотиться" на торнадо вместе с друзьями. Им очень повезло: они как раз застали грозовые облака, в которых начал "зарождаться" смерч. Том решил не испытывать судьбу и сразу стал на колено перед Раей. Девушка даже не колебалась – она ​​сказала: "Да!".

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Девушка была невероятна счастлива / Скриншот The Wichita Eagle

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Они собирались громко отпраздновать, но торнадо уже начало набирать обороты. Счастливые молодожены быстро поехали домой, чтобы избежать лишних проблем.

Если вы решите сделать такое же предложение, помните, что у вас должен быть хороший метеоролог. Без его помощи вы можете попасть в беду, – предостерегает всех Том.