Парень шокировал девушку после неудачного свидания: он попросил компенсацию
Источник:тикток nkestella
Парень обиделся на девушку из-за того, что та отказалась пойти с ним на второе свидание. Через месяц он попросил вернуть деньги за ужин. Но перед этим еще раз звал погулять.
Удивленная девушка по имени Кайли опубликовала фрагменты переписки в своем тиктоке nkestella. Люди были поражены от наглости парня, хотя некоторые рекомендовали заплатить деньги. Всего за несколько дней видео набрало более 500 тысяч просмотров.
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Я так устала от свиданий, – написала девушка в тиктоке.
Блогерша Кайли / Скриншот тикток nkestella
От "Дай мне второй шанс" – до "Можешь вернуть деньги?"
Все случилось еще в сентябре. Судя по всему, свидание между Кайли и Брандо получилось довольно неудачным. Пара прогулялась вместе около четырех часов, но девушка не чувствовала себя комфортно с незнакомцем. После свидания они просто перестали переписываться.
На этом мог быть конец истории, но парень напомнил о себе спустя почти два месяца. Он лаконично написал Кайли: "В чем твоя проблема?" После чего возмущался, что девушка принялась его игнорировать и так и не дала второго шанса.
Парень написал почти через два месяца / Скриншот тикток nkestella
Кайли объяснила, что не чувствовала между ними никакой химии. А еще он случайно переписывался с лучшей подружкой девушки, которую, в конце концов, обидел во время общения.
Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, Брандо использовал последний "джокер". Он попросил вернуть деньги, но так и не смог договориться, на какой платежный сервис нужно отправить деньги.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Всю переписку можете посмотреть здесь
Кайли признает, что еще не общалась со столь странным парнем. Пользователи тиктока поддержали ее в этой ситуации:
- То, что он заплатил за первое свидание, не есть депозитом для второго свидания.
- Ты должна немедленно его заблокировать.
- Еще один пример мужчин, которые считают, что имеют право на женщину только потому, что купили поесть. И просят вернуть деньги, когда не получают того, что хотят.
- Просто начни оплачивать пополам на свиданиях… Равные права, равная оплата.