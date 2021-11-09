Парень шокировал девушку после неудачного свидания: он попросил компенсацию

Парень обиделся на девушку из-за того, что та отказалась пойти с ним на второе свидание. Через месяц он попросил вернуть деньги за ужин. Но перед этим еще раз звал погулять.

Удивленная девушка по имени Кайли опубликовала фрагменты переписки в своем тиктоке nkestella. Люди были поражены от наглости парня, хотя некоторые рекомендовали заплатить деньги. Всего за несколько дней видео набрало более 500 тысяч просмотров.

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Я так устала от свиданий, – написала девушка в тиктоке.

Блогерша Кайли / Скриншот тикток nkestella

От "Дай мне второй шанс" – до "Можешь вернуть деньги?"

Все случилось еще в сентябре. Судя по всему, свидание между Кайли и Брандо получилось довольно неудачным. Пара прогулялась вместе около четырех часов, но девушка не чувствовала себя комфортно с незнакомцем. После свидания они просто перестали переписываться.

На этом мог быть конец истории, но парень напомнил о себе спустя почти два месяца. Он лаконично написал Кайли: "В чем твоя проблема?" После чего возмущался, что девушка принялась его игнорировать и так и не дала второго шанса.

Парень написал почти через два месяца / Скриншот тикток nkestella

Кайли объяснила, что не чувствовала между ними никакой химии. А еще он случайно переписывался с лучшей подружкой девушки, которую, в конце концов, обидел во время общения.

Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, Брандо использовал последний "джокер". Он попросил вернуть деньги, но так и не смог договориться, на какой платежный сервис нужно отправить деньги.

Всю переписку можете посмотреть здесь

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Кайли признает, что еще не общалась со столь странным парнем. Пользователи тиктока поддержали ее в этой ситуации: