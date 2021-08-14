Парень собирался сделать предложение любимой: мама его остановила – видео
Источник:тікток catdaddan
Парень уже готовился стать на колено перед возлюбленной, чтобы сделать ей предложение. Но ничего не получилось: его мама была против.
Видео довольно неприятного конфуза парень опубликовал на своей странице в тиктоке catdadadan. Оно уже набрало почти 10 миллионов просмотров.
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В начале видео можно увидеть, что парень собирался достать колечко, которое было под свитером. В этот момент его мама просто начала говорить: "Нет-нет!".
Парень не сделал предложение из-за своей мамы / Скриншот тикток catdaddan
Я собирался сделать предложение своей девушке, но мама положила этому конец. Мой отец не знал, что делать, поэтому продолжал снимать, – написал парень в видео.
Пользователи тиктока были безумно удивлены и возмущены от такого решения парня. По их мнению, это выглядело очень странно:
- Ей повезло. Кто захочет выйти замуж за того, кто позволяет маме выбирать свою жену?
- Ты ребенок.
- Счастливая девушка. Она уклонилась от пули.
Впрочем, в одном из следующих видео парень объяснил, что все-таки женился на своей возлюбленной. Просто он сделал предложение в другой день. Впоследствии catdadadan показал, как его мама смеялась над незадачливым признанием. Похоже, что она со всем смирилась.