Парень собирался сделать предложение любимой: мама его остановила – видео

14 августа 2021 , 19:48
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Источник:

тікток catdaddan

Парень уже готовился стать на колено перед возлюбленной, чтобы сделать ей предложение. Но ничего не получилось: его мама была против.

Видео довольно неприятного конфуза парень опубликовал на своей странице в тиктоке catdadadan. Оно уже набрало почти 10 миллионов просмотров.

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В начале видео можно увидеть, что парень собирался достать колечко, которое было под свитером. В этот момент его мама просто начала говорить: "Нет-нет!".

Парень не сделал предложение из-за своей мамы / Скриншот тикток catdaddan

Я собирался сделать предложение своей девушке, но мама положила этому конец. Мой отец не знал, что делать, поэтому продолжал снимать, – написал парень в видео.

@catdaddan

My dad didn’t know what to do, so he just kept recording ##illneverforgetyou ##goodmemories ##makemomepic ##fy ##proposal

♬ Never Forget You - Noisettes

Пользователи тиктока были безумно удивлены и возмущены от такого решения парня. По их мнению, это выглядело очень странно:

  • Ей повезло. Кто захочет выйти замуж за того, кто позволяет маме выбирать свою жену?
  • Ты ребенок.
  • Счастливая девушка. Она уклонилась от пули.
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Впрочем, в одном из следующих видео парень объяснил, что все-таки женился на своей возлюбленной. Просто он сделал предложение в другой день. Впоследствии catdadadan показал, как его мама смеялась над незадачливым признанием. Похоже, что она со всем смирилась.

@catdaddan

Reply to @bailey_bee8 I hope she doesn’t get her glasses ##reaction ##mamasboy ##yinz ##makemomepic

♬ Love Yourself - Justin Bieber

 

Автор: Петро Синєокий