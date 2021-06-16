Парень установил для девушки правила на Евро-2020: странные требования ее возмутили

Парень из Англии настолько увлечен футболом, что выдвинул любимой конкретные требования на период Евро-2020. Пользователям сети они показались смешными, а девушка не очень оценила этот жест.

Джорджия Холмс выложила в TikTok видео, в котором подробно показала каждый пункт правил ее поведения во время футбольного чемпионата. Она также с надеждой подписала видео: "Я не могу быть единственной, кто получил подобное письмо от своего парня накануне Евро".

Читайте также Как получить максимум удовольствия от фестиваля вина: 10 советов от организатора

Во время Евро-2020 ее парень, Джоэль, настроен полностью погрузиться в игру, и не хочет, чтобы его что-то отвлекало – даже любимая девушка. Свои требования, которые так возмутили Джорджию, он изложил в серьезном письме к девушке.

На листе формата А4 парень сначала отметил:

Я пишу это электронное письмо как правила и условия на период проведения европейского чемпионата, который должен проходить с пятницы 11 июня 2021 до воскресенья 11 июля,

– написал Джоэль

Девушка получила список правил на Евро 2020 / Фото TikTok Джорджии Холмс

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Далее он перечислил целый список условий, среди них:

Он не будет ей звонить, когда будет возвращаться домой с паба. Ей нельзя спрашивать, когда он придет домой, поскольку он планирует проводить много времени в пабе. Она может звонить бойфренду в чрезвычайных ситуациях, но в других случаях он просто не будет отвечать. Она может присылать ему текстовые сообщения только во время перерыва, поскольку он все внимание должен уделить игре. Писать сообщения во время пенальти – запрещено. Она не должна воспринимать плохое настроение Джоэля во время чемпионата как что-то личное. Также он добавил, что во время таких важных матчей как Англия против Шотландии, он, скорее всего, будет возвращаться домой очень пьяным.

Полный список требований / Фото TikTok Джорджии Холмс

В конце Джоэль успокоил девушку: он ее все еще любит, и, несмотря на то, что все внимание он будет уделять игре, она все еще для него в "приоритете".

Девушке все эти строгие правила совсем не понравились, и в конце она написала: "Пошел ты, Джоэль" , очевидно, не собираюсь придерживаться этих требований. Однако она призналась, что на самом деле такой странный поступок ее насмешил: "Я посмеялась с этого, что поделаешь".

К теме Знали только голос: пара влюбилась друг в друга через онлайн-игры

Пользователям это письмо также оказался довольно забавным: