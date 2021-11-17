Парень устроил любимой истерику: его не пригласили на женскую вечеринку

Парню не понравилось, что любимая хотела устроить женские посиделки у себя дома. Он обвинил ее в сексизме, а еще обиделся, потому что она не пригласила на вечеринку его друзей.

Девушка настолько удивилась от слов своего 27-летнего парня по имени Уилл, что рассказала всю историю на развлекательном ресурсе Reddit. Люди поддержали ее: они не поняли, почему вообще парень обиделся и начал "разбрасываться" разными обвинениями.

Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

Уилл против женских вечеринок

Пара встречается уже около семи месяцев. Девушка очень довольна любимым. По ее словам, он весел, мил и креативен. Но недавно Уилл неприятно "отличился".

Девушка хотела посидеть дома с подружками, поэтому не могла встретиться. Виллу это не понравилось. Он начал скучный-длинный монолог о том, что девичьи вечеринки – это "прошлый век"; там много токсичности и т.д. Девушка была в шоке от таких слов. Но он сказал, что это просто его мнение.

Уилл предложил, чтобы он присоединился на вечеринку со своими друзьями. Но после очередного отказа случился настоящий "взрыв".

Он назвал меня сексистом из-за того, что я организовала вечеринку для девушек… А еще добавил, что мой менталитет повлечет за собой проблемы в будущем. Особенно если я так буду себя вести в профессиональной среде, – рассказала девушка.

Уилл назвал любимую сексистом, потому что она хотела организовать женскую вечеринку / Фото Unsplash

Конфликт пока не удалось потушить

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в

Девушка сказала, что не изменит свое мнение, после чего Уилл бросил трубку. Она хотела извиниться, но парень просто отписал, что ему нужно обо всем подумать.

Он отправил сообщение, что ему больно, как я поступила во время наших небольших разногласий. Ему нужно было время, чтобы осмыслить все, что он узнал о моей личности, – вспоминает автор.

Пользователи Reddit были искренне удивлены от такого поведение парня. Многие рекомендовали девушке бросить его.