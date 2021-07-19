Парень узнал, что старшая сестра – это его мама: как так случилось

Американец долго не мог понять, почему у него такая близкая связь со старшей сестрой. Потом он узнал страшную тайну: она на самом деле – его мама.

Шэм Грифс всю жизнь подозревал, что его семья от него что-то скрывает. Прошло время и, когда парню исполнилось 21 год, он узнал главный секрет в своей жизни: его мама – это его бабушка, а старшая сестра – настоящая биологическая мать. У Шэма просто не было слов..

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Представьте, что у васе есть один человек из семьи, с которым всегда все делаете вместе. У нас была очень прочная связь... Да, иногда мы бились, как и все братья с сестрами. Но никто на этой планете не мог стать между нами, – вспоминает парень.

Как оказалось, настоящая мама родила его в очень раннем возрасте. Бабушка настаивала не делать аборт: она согласилась воспитать Шэма как своего сына. А потом договорилась с мамой, что в старшем возрасте они расскажут всю правду.

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Как выглядит мама Шэма сейчас / Скриншот тикток sham.griffs

"Они решили, что бабушка будет воспитывать меня как собственного ребенка, пока мне не будет 18 лет. Но, скажу честно, когда я рос, то всегда чувствовал связь со старшей сестрой. Они делала мне такую ​​материнскую атмосферу... Я просто чувствовал, что что-то здесь есть, о чем мне не говорят, но никогда и не спрашивал. Я рос в семье, которая меня очень любила", – рассказал Шэм.

Впрочем, когда парню исполнилось 18 лет, они так и не решились рассказать правду: считали, что он к этому еще не готов. Только через три года Шэм обо всем узнал – и не пожалел. Хотя его и шокировала правда, но она укрепила их отношения.

После этой новости ничего в нашей семье не изменилось. Да, меня это поразило, но наши отношения, которые уже были замечательными, укрепились в десять раз. Это жизнь. Здесь всякое бывает. И я не собираюсь врать – она ​​(настоящая мама, – Life 24) мой лучший друг, – объяснил Шэм.

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Полное видео признания можете посмотреть ниже. Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров.