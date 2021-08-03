Выдавала себя за другую: парень узнал секрет девушки, с которой общался 8 месяцев

Британский учитель физкультуры думал, что нашел свою любовь, переписываясь с привлекательной девушкой онлайн. Однако оказалось, что все это время она его обманывала.

Марио познакомился с девушкой, которая называла себя "Ханна" в приложении для свиданий. Он почти влюбился в нее, настораживала только одна мелочь: все 8 месяцев избранница отказывалась поговорить через видеосвязь.

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Если сначала мужчина мирился с этим, то позже ее отказы начали настораживать. Он решился обратиться в британское реалити-шоу "MTV Catfish UK", где рассказывают реальные истории о лжи и опасности, которые могут подстерегать человека в онлайн-знакомствах.

Команда помогла Марио выяснить, что фото "Ханны" в приложении принадлежало совсем другой женщине из Новой Зеландии, которая и понятия не имела, для чего используют ее фото. Когда же разочарованный Марио попытался позвонить девушке, чтобы все выяснить, она не взяла трубку, а лишь написала сообщение: "Если я встречусь с тобой, обещаешь, что я тебя не потеряю?"

Мужчина был разочарован, ведь девушка выдавала себя за другую / Фото Unsplash

На встречу в парке к Марио пришла та, кого он меньше всего ожидал увидеть: его соседка по дому, бизнес-партнерша и бывшая подруга Кортни. Оказалось, что он 8 месяцев общался с девушкой, которую знает уже целых 5 лет.

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Кортни пыталась объяснить причины такого обмана, признавшись в своих чувствах: "Я просто хотела узнать, как это – быть его девушкой, потому что я отчаянно влюблена в него". Девушка надеялась, что они все же смогут продолжить отношения, однако Марио категорически отказался, ведь после разоблачения он больше никогда не сможет ей доверять.