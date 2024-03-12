От Chanel до Hermès: какие духи обожали иконы красоты XX века

Парфюм – неотъемлемая часть каждого образа. Они могут рассказать о своей обладательнице больше, чем любые изысканные наряды.

Новые ароматы от известных брендов всегда вызывают ажиотаж, однако не меньшую популярность имеют уже классические ароматы, которые появились в прошлом веке. Кроме того, они ассоциируются с различными иконами красоты XX века. Life 24 предлагает узнать, какие духи обожали Мэрилин Монро, Одри Хепберн, принцесса Диана и другие культовые личности.

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Мэрилин Монро сходила с ума от аромата Chanel

Голливудская звезда Мэрилин Монро обожала духи Chanel №5. В интервью она неоднократно признавалась, что просто без ума от этого аромата. Мэрилин Монро наносила несколько капель духов Chanel №5 даже перед сном.

Мэрилин Монро с флаконом любимых духов: смотрите фото

Также икона красоты любила духи Rose Geranium от Floris. С флаконом этого аромата она также появилась в культовой ленте "В джазе только девушки". Этот парфюм имел ноты розы, герани, цитрусового масла и кедрового дерева. Сейчас такой парфюм уже не изготавливают, однако бренд Floris создает масло для ванны с культовым ароматом.

Одри Хепберн была музой Givenchy

Невероятная Одри Хепберн стала музой для французского модельера Юбера де Живанши. Он настолько восхищался ее красотой, что создал лично для нее нежный аромат L'Interdit. Парфюм имел ноты имбиря, калабрийского бергамота, цвета апельсинового дерева, туберозы, жасмина, ветивера и пачули. Когда модельер в 1957 году подарил Одри флакон этих духов, то она была в восторге. Аромат настолько пришелся ей по душе, что она уговорила Живанши не выпускать эти духи в продажу еще 3 года.



Духи L'Interdit от Givenchy / Фото с официального сайта Givenchy

В 1960 году духи L'Interdit от Givenchy появились на полках магазинов и произвели настоящий фурор. Он сразу стал легендарным, ведь девушки мечтали иметь такой аромат, как у голливудской звезды. Эти духи и сейчас можно найти на полках магазинов. Правда, бренд Givenchy создал еще несколько вариаций этого культового аромата.

Элизабет Тейлор была поклонницей восточных ароматов

Легендарная актриса Элизабет Тейлор была поклонницей восточных ароматов, поэтому неудивительно, что ее любимым парфюмом стали Bal a Versailles от Jean Desprez. Этот парфюм состоит из более 300 компонентов и имеет ноты цветка апельсина, жасмина, почки черной смородины, пачули, сирени, иланг-иланга, мускуса и кедра.

Любимые духи Элизабет Тейлор: смотрите фото

Элизабет Тейлор настолько обожала этот аромат, что однажды подарила флакон с духами Bal a Versailles певцу Майклу Джексону. Он также был в восторге от этого аромата, и впоследствии начал пользоваться только им.

Легендарный аромат Bal a Versailles от Jean Desprez до сих пор можно найти на полках магазинов, а во всем мире он имеет немало поклонников.

У принцессы Дианы было несколько фаворитов

Принцесса Диана пользовалась разными духами и имела несколько фаворитов. Как рассказывал в мемуарах ее сын, принц Гарри, "королева человеческих сердец" обожала цветочный аромат First Van Cleef & Arpels. Он имел ноты гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева. Принцесса Диана покупала этот аромат за 125 долларов, сейчас же такие духи можно найти на полках магазинов от 10 тысяч гривен.

Один из любимых цветочных ароматов принцессы Дианы: смотрите фото

Также икона красоты обожала и другие цветочные ароматы. Ее фаворитами были духи Bluebell от Penhaligon, Hermès 24 Faubourg и Houbigant Paris Quelques Fleurs. К слову, последний из этих ароматов принцесса Диана выбрала для свадьбы в 1981 году.

Законодательница моды Жаклин Кеннеди также обожала цветочные ароматы

Первая леди США Жаклин Кеннеди в 1961 – 1963 годах стала настоящей законодательницей моды и красоты, пока ее муж Джон Кеннеди занимал должность президента. На выбор Жаклин полагались женщины во всем мире, поэтому неудивительно, что в светских хрониках часто писали о предпочтениях первой леди США.

Культовый аромат Jean Patou от Joy: смотрите фото

Так, Жаклин Кеннеди, как и принцесса Диана, обожала цветочные ароматы. Ее фаворитом были духи Jean Patou от Joy. Аромат имеет ноты жасмина, розы, туберозы, иланг-иланга, мускуса и сандала. К слову, поговаривают, что этот аромат также носила и Мэрилин Монро, пока не стала поклонницей Chanel №5.

Хотя все эти духи появились еще в прошлом веке, однако они до сих пор не теряют актуальности. К примеру, каждую секунду в мире покупают около 55 флаконов духов Chanel №5.