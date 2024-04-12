Кролики, сердца и имитация перепелиного яйца: идеи милых дизайнов пасхального маникюра
Источник:Real Simple
Пасха – отличный повод сделать тематический маникюр. Дизайны с пасхальными кроликами, сердечки, цветы или имитация перепелиного яйца подарят праздничное настроение и создадут милый образ.
Такие дизайны маникюра точно заставят улыбнуться и подарят весеннее настроение. Найдутся идеи маникюра и для поклонниц пастельного маникюра. Какие ногти можно сделать к Пасхе – далее в материале.
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Идеи пасхального маникюра
Обычно Пасха ассоциируется с писанками, пасхальными яйцами и милыми кроликами. Поэтому в дизайне можно использовать такие элементы. К примеру, в сети можно увидеть идею маникюра с кроликами в пастельных тонах. Такой дизайн в меру сдержанный, но и добавляет праздничного настроения.
Дизайн с кроликами: смотрите фото
Если есть желание создать более яркий маникюр, то кролика можно разрисовать – нарисовать его глаза, усы, нос и рот, а также можно добавить наклейки с пасхальными декорированными яйцами. Такой маникюр 100% станет отражением праздника.
Яркий маникюр к Пасхе: смотрите фото
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Впрочем, не все хотят иметь маникюр, который настолько будет связан с праздником. В таком случае можно выбрать цветочный дизайн, который в целом передает весеннюю атмосферу.
Цветочный маникюр к Пасхе: смотрите фото
Одними из самых распространенных дизайнов нескольких последних лет являются покрытия, которые имитируют перепелиные яички. Их можно комбинировать с различными цветами, наклейками или другими элементами.
Милый маникюр: смотрите фото
К слову, такое покрытие имеет невероятный вид и без дополнительных элементов. Достаточно покрыть ногти одним цветом, а затем – добавить топ с покрытием в крапинку.
Ногти с крапинками: смотрите фото
Для поклонниц веселого маникюра также найдется дизайн. К примеру, некоторые ногти можно декорировать маленькими кроликами с морковками. Такой маникюр не только дарит позитив, но и может сильно умилить.
Веселый и милый маникюр с кроликами: смотрите фото
Создать тематический пасхальный маникюр можно и в сочетании с французским маникюром. Для этого можно использовать топ с пятнышками и добавить наклейку с кроликом или отказаться от дополнительного декора.
Пасхальный французский маникюр: смотрите фото
В общем, тематический маникюр к празднику – это лучший момент, чтобы проявить собственный креатив и добавить образу интересных деталей. Поклонницы различных дизайнов смогут с легкостью создать пасхальный маникюр, добавив даже самых маленьких элементов.