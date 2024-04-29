Яркий и стильный пасхальный веночек: необычный декор из воздушного пластилина

Лепка из воздушного пластилина стала трендом сети, и из него создают не только фигурки животных, но и различный декор. Так, из пластилина можно сделать красивый и яркий пасхальный венок, который станет украшением интерьера.

В сети можно найти немало видео, как пользователи создают такие украшения. О подготовке к процессу, какие инструменты нужны и как сделать пасхальный веночек собственноручно – далее в материале Life 24.

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Как сделать пасхальный венок из воздушного пластилина

Перед тем, как начинать создавать пасхальный венок, необходимо позаботиться о материалах. Так, понадобится:

набор воздушного пластилина (в зависимости от размера венка, нужен большой, средний или маленький набор),

инструменты для работы с пластилином (дощечка, ножи, лопатки и стеки),

форма для венка,

клеевой пистолет,

дополнительный декор по желанию.

Воздушный пластилин – очень мягкий материал, который имеет шелковистую и приятную текстуру. Его не нужно долго разминать, а можно сразу начинать работать. Особенность воздушного пластилина в том, что через 12 часов он полностью застывает на открытом воздухе, не теряет со временем своей насыщенности, а на изделиях не будут появляться трещины.

Форму для веночка можно вырезать из плотного картона. Чтобы создать ровные круги, воспользуйтесь подручными средствами, которые можно обвести. После этого основу венка необходимо покрыть тонким слоем пластилина определенного цвета. Это делается для того, чтобы яички лучше держались.

Когда основа будет готова, стоит начинать делать разноцветные яички, а также можно слепить маленькие цветы или листья. Затем готовые фигурки необходимо приклеить к основе. На этом этапе есть два пути:

лепить и сразу крепить к основе,

сначала налепить, а затем с помощью клеевого пистолета крепить декор к основе.

Как сделать пасхальный веночек из пластилина: смотрите видео

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Вариант пасхального венка: смотрите видео

К слову, такой веночек можно создать с любимым человеком, близкими и детьми. Такое совместное занятие подарит множество положительных эмоций.

Мама с дочкой вместе создали пасхальный венок: смотрите видео

Такой декор станет украшением пасхального стола или просто будет радовать глаз. Также это станет прекрасным подарком для родных.