Секреты незабываемого первого свидания: топ вопросов, которые обязательно надо задать парню

Подготовка к первому свиданию дело не из легких, ведь надо подумать, что надеть, какую прическу и макияж сделать, и куда пойти вместе с партнером. Впрочем, часто забывают о темах для разговоров, а это также важный элемент успешного первого свидания.

Чтобы не возникло неловкого молчания, стоит заблаговременно подумать о вопросах, которые можно задать партнеры. Они не только помогут преодолеть дискомфорт в общении, но и четко дают понять, есть ли шанс построить гармоничные отношения. Какие же вопросы поставить на первом свидании – далее в материале Life 24.

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Топ вопросов для первого свидания

Эксперты отмечают, что казалось бы простые вопросы не только помогают избежать дискомфортного молчания, но и лучше узнать человека. Даже банальные вопросы могут раскрыть партнера ярче, чем долгие разговоры.

Так, на первом свидании обязательно надо задать следующие вопросы партнеру:

1. Идеальные отношения – какие они для тебя?

Эксперты советуют не рассказывать сразу свое видение идеальных отношений. Сначала надо послушать парня и узнать, какие он имеет намерения, что для него важнее – личное пространство или больше проведенного времени вместе. В то же время на первом свидании стоит честно говорить о своих целях, ведь это позволит сразу понять, подходит ли вам партнер.

2. Ты моногамный?

В последнее время можно встретить различные модели отношений, поэтому на всякий случай лучше сразу понимать, какое видение у партнера. Этот вопрос также позволит понять, одинаковые ли ценности у парня и девушки.

3. Как ты разделяешь отношения и работу?

Эксперты по отношениям рассказывают, что этот вопрос поможет узнать, как партнер будет поддерживать здоровые отношения. Возможно, парень постоянно отменяет свидания и встречи, потому что задерживается в офисе, или же предпочитает отношения, а уже потом – работе. Кроме того, это раскроет тему, как партнер будет "вписываться" и в ваш график жизни.

4. Что бы ты делал, если бы имел неделю отдыха?

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

То, как человек проводит свободное время, лучше всего раскрывает его настоящие ценности. Так, кто-то любит путешествовать и не любит сидеть дома, а другой – предпочел бы оставаться в уютном доме и проводить время с родными. В любом случае, этот вопрос – быстрый способ узнать, имеет ли девушка с парнем схожие настроения относительно отдыха и проведения свободного времени.

5. Как часто ты идешь на компромисс?

Этот вопрос может казаться провокацией, впрочем, он ярко продемонстрирует характер партнера. Дело в том, что в здоровых отношениях партнеры должны находить компромисс. Если же парень на первом свидании не может утвердительно ответить на этот вопрос, то, вероятно, он не готов идти на компромиссы в отношениях и будет настаивать на собственном видении.



Какие вопросы задать на первом свидании / Фото Freepik

6. Что приносит тебе радость?

Психологи говорят: если партнер начинает вдохновенно делиться своими мыслями и вещами, которые приносят ему радость, то, возможно, у вас удастся построить хорошие здоровые отношения. Если же партнер начинает смеяться над таким вопросом или смеяться, то это тревожный звоночек, который не стоит пропускать мимо.

7. Чем ты гордишься?

По словам экспертов, этот вопрос позволит понять, что действительно является значимым для партнера, а также продемонстрирует его ценности – материальные или духовные. Кроме того, это еще один шаг к пониманию психологии парня.

8. Что привлекло твое внимание ко мне?

С вероятностью 99,99% – парень начнет говорить комплименты. Впрочем, в этот момент стоит не терять голову, а внимательно послушать, что он скажет. Слова партнера лучше всего продемонстрируют, что он действительно ценит в девушке.

Кроме того, этот вопрос также хорошая возможность сделать комплименты в ответ. Вероятно, после этого разговор на первом свидании станет активнее, а девушка с парнем будут открывать для себя новые темы.

9. Какие у тебя отношения с родителями?

Психологи неоднократно делятся мыслями, что все так или иначе наследуют модель поведения своих родителей или же наоборот – пытаются отыскать в партнере то, чего не хватало в детстве. Понимание того, в каких отношениях находится парень со своими родителями, – еще один ключ к раскрытию его как личности.

10. Общаешься ли ты с друзьями детства?

Рассказ о друзьях позволит понять, способен ли он вообще строить отношения с другими людьми. Кроме того, это хорошая возможность узнать, кто является для него важным в жизни.



Вопросы для первого свидания / Фото Freepik

Необычные вопросы, которые раскроют партнера с неожиданной стороны

На свидании можно отойти от серьезных вопросов, поставив такие, которые он точно не ожидал. На самом деле казалось бы смешные и шуточные вопросы могут раскрыть человека. К примеру, можно поставить такие вопросы: