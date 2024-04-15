Прибыль в более 750 тысяч долларов: платья и личные вещи Мэрилин Монро продали за рекордные суммы

На аукционе Julien's Auctions продали розовое платье Мэрилин Монро. Эффектный наряд иконы стиля выкупили за рекордную сумму в 325 тысяч долларов.

На аукционе также выставили и другие личные вещи голливудской звезды. Так, за рекордные суммы продали помаду, блокнот и фотографию на паспорт Мэрилин Монро. Всего за одежду и личные вещи иконы стиля коллекционеры заплатили более 750 тысяч долларов.

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Вещи Мэрилин Монро продали на аукционе за рекордные суммы

На аукционе Julien's Auctions продали сразу несколько личных вещей Мэрилин Монро. Самым дорогим лотом стало розовое платье Pucci с длинными рукавами. Наряд из шелка ушел с молотка за рекордные 325 тысяч долларов. Стоит заметить, что аукционеры ожидали получить за платье в 8 раз меньше денег.



Розовое платье Pucci Мэрилин Монро продали за 325 тысяч долларов / Фото Julien's Auctions

На аукционе также продали сценарий к последнему незавершенному фильму Монро "Что-то должно произойти". Так, за текст сценария коллекционеры заплатили 57 150 долларов, а за рукописные заметки голливудской звезды – 25 400 долларов. Во время съемок последнего фильма Монро редко появлялась на площадке, поэтому свои мысли относительно сценария выражала письменно в блокноте и передавала их режиссеру.

Еще один из лотов – черно-белая фотография Мэрилин Монро на паспорт. На фотографии она позирует со своим мужем, легендарным бейсболистом Джо Ди Маджио. Фотография ушла с молотка за 16 250 долларов. Кроме того, за рекордную сумму также продали помаду Мэрилин Монро. Тюбик губной помады оранжевого оттенка от Elizabeth Arden ушел с молотка за 65 тысяч долларов.

И на этом лоты с личными вещами Мэрилин Монро не закончились. Также продали лавандовое атласное трико – 29 250 долларов, старую чековую книжку с именем Монро – 10 400 долларов, вечернее черное платье из фильма "Зуд седьмого года" – 127 000 долларов. Также были и жуткие лоты – квитанция Pilgrim's Furniture, которая датирована днем смерти Мэрилин Монро, и латунная табличка, которая когда-то была установлена в склепе над могилой Мэрилин Монро. Эти лоты продали за 12 500 и 88 900 долларов соответственно.

Какие вещи Мэрилин Монро продали на аукционе / Фото Julien's Auctions

В общем, вещи иконы стиля и голливудской звезды продали на сумму более 750 тысяч долларов. На аукционе также выставляли вещи Хью Хефнера. В общем, трехдневный аукцион Julien's Auctions принес более 4 миллионов долларов с продажи вещей звезд.