Почему апатия – это не всегда плохо: рассказывает психолог

Время от времени у каждого человека наступает период, когда ничего не хочется, вы чувствуете себя вялым и нет сил даже на любимые хобби. Психолог Роман Кузнецов рассказывает, что на самом деле означает такое состояние организма и как с этим бороться.

Как ни странно, но апатия – это один из способов организма нас защитить от усталости и чрезмерной активности. Далее эксперт подробнее объясняет, как это происходит, и почему на признаки апатии следует немедленно обратить внимание.

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Психолог Роман Кузнецов предлагает представить себе такой защитный механизм на примере простуды.

Человек заболел, у него поднялась температура. Температура означает, что организм активно борется с инфекцией. Во время температуры человек чувствует слабость, усталость и даже подавленность. Мы знаем, что игнорировать слабость и жить в прежнем режиме во время болезни нельзя: "Она защищает нас от активности, потому организму крайне необходимы все силы на борьбу с болезнью".

Поэтому когда человек испытывает апатию – это также сигнал организма, что нужно снизить темп и на время отказаться от дел, которые нас истощают. То есть просто отдохнуть.

Апатия – признак того, что надо отдохнуть / Фото Pexels

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Проблема в том, что люди в таком случае отказываются от действительно приятных вещей, а не от тех, которые на самом деле высасывают из них силы. Не слушая свой организм, они только ухудшают ситуацию. Роман Кузнецов приводит пример:

Я устал и чувствую, что у меня мало сил – появляются мысли "я не смогу", "я ни на что не способен", "я плохо справляюсь", "жизнь – отстой" и т.п. – настроение падает, я отказываюсь от активностей, не берусь ни за что – ситуация ухудшается – чувствую усталость и так по кругу, снова и снова

Как побороть апатию

Психолог отмечает, что такие циклы, о которых мы говорили ранее, нужно прерывать: найти в себе источники энергии и начать действовать. Он предлагает начать с нескольких простых действий: