Как правильно спать, чтобы избежать образования морщин на лице после отдыха, рассказываем далее.

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Как сон влияет на состояние лица

Морщины могут образовываться по ряду причин, включая старение, воздействие солнца, курение, плохое увлажнение, мимику и положение во время сна.

Когда вы спите на боку или на животе, кожа лица сжимается гораздо больше, чем во время сна на спине, сила тяжести прижимает лицо к подушке. Кожа искажается, поскольку растягивается, сжимается и тянется во всех направлениях, когда вы двигаетесь во сне.

На молодом лице морщины, которые в результате образуются во сне, быстро проходят и исчезают после пробуждения бесследно. Однако они могут стать устойчивыми со временем. С возрастом кожа теряет эластичность и упругость, создавая идеальные условия для появления морщин сна, которые сохраняются дольше.

Время, проведенное в каждой позе сна, величина внешних сил, приложенных к каждому участку лица, а также площадь поверхности контакта с поверхностью подушки также влияют на характер и скорость образования морщин во время сна.

Специалисты по коже часто могут это распознать. Люди, которые предпочитают спать на одной стороне, как правило, имеют более плоское лицо на стороне сна и более заметные линии сна.

Последствия сна можно уменьшить / Фото Freepik

Как уменьшить проявления морщин сна

Уменьшить влияние сна на состояние кожи возможно. Первым шагом к этому будет правильный ночной уход.

Коллаген и эластин являются двумя основными компонентами дермы (внутреннего слоя) кожи. Они формируют ее структуру и поддерживают эластичность.

Добавление коллагена через процедуры ухода за кожей для повышения эластичности может помочь уменьшить образование морщин.

Также поможет гиалуроновая кислота. Это естественная молекула, встречающаяся в организме человека. Она удерживает коллаген и эластин нашей кожи в правильной конфигурации, стимулирует выработку коллагена и обеспечивает увлажнение, что значительно замедляет образование морщин.

Гиалуроновая кислота является одним из самых распространенных активных ингредиентов кремов, гелей и лосьонов для ухода за кожей, поэтому станет хорошим компонентом ночного ухода.

Вторым шагом же к гладкой кожи после сна является использование шелкового постельного белья, которое не позволяет коже скользить и двигаться, не создает трения и давление на одно место. Благодаря этому кожа ночью будет более защищена от морщин.

Исследования также показали, что подушки, предназначены для уменьшения механической нагрузки во время сна, могут предотвратить деформацию кожи. Такая подушка может быть полезной для замедления и предотвращения образования некоторых мимических морщин.

Кроме того, сон на спине может уменьшить риск появления морщин во сне.

Важно! Этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.