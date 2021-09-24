Почему так трудно забыть бывшего: о 5 причинах рассказала психолог

Какими бы ни были отношения, долговременными или короткими, полными гармонии или ссор, после расставания выбросить из головы бывшего возлюбленного бывает очень трудно. Это распространенная проблема, однако решить ее вполне реально.

Существует 5 главных причин, почему люди так держатся за старые отношения и не могут впустить в свою жизнь новую любовь, убеждена психолог Наталья Ежова. Она также рассказала, как пережить трудный этап расставания и забыть о своем бывшем.

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Какие основные причины

Воспоминания. Эксперт сравнила чувства с вкусностями, который вы когда-то ели, и сейчас хочется еще. Так и со старыми отношениями: вспоминая положительные моменты прошлого, человеку хочется вернуться туда.

Незавершенность. Человек живет в иллюзиях: он в полной мере еще не осознал разрыв и надеется, что хорошие отношения еще можно восстановить. Или же не может простить невыполненное обещание или совместные планы, которые не воплотились в жизнь.

Уныние. Кажется, что такой большой любви больше не будет, построить такие хорошие отношения больше не получится, поэтому нужно любой ценой их вернуть.

После разрыва отношений человеку может показаться, что такая любовь больше не повторится / Фото Pexels

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Низкая самооценка. Человек начинает жалеть себя, чувствовать одиноким и никому не нужным. Поэтому кажется, что в теплых бывших отношений было лучше, чем сейчас, наедине.

Слияние пары. Если вы начинаете отношения, только чтобы заполнить некую пустоту, закрыть старые травмы, найти опору, то расставание принесет много боли. Ведь двум "половинкам" жить отдельно гораздо труднее, чем двум самостоятельным людям.

Как забыть бывшего

Психолог дала 2 советы, что делать дальше человеку, который пережил разрыв отношений.

Она советует обратить внимание на то, что такие отношения – не уникальны. Если романтические чувства возникли у вас один раз, то они точно могут возникнуть и второй и третий с другими людьми.

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Также морально стоит смириться с тем, что ваша связь уже разорвана, и не питать лишних надежд: "Для этого нужно поработать со своей самооценкой, позаботиться о себе, чтобы "отрастить" эту "вторую половинку" и стать целостной личностью. И тогда к нам притянется такой же цельный человек ", – говорит Наталья Ежова. В это время стоит смотреть только в будущее.