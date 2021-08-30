Почему важно чистить зубы до завтрака: объяснение стоматолога

Люди делятся на 2 категории: одни чистят зубы, как только встают с постели, другие же берутся за зубную щетку и пасту сразу после завтрака. Стоматолог объяснила, почему второй вариант может быть опасным.

Анна Петерсон работает стоматологом в Лондоне и ведет тикток, где выкладывает полезные видео с советами по уходу за зубами. В последнем ролике она решила поставить точку в споре: чистить зубы до или после завтрака.

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Зубы обязательно нужно чистить дважды в день – утром и вечером. Если по каким-то причинам вы пропустили вечерний ритуал или утром чувствуете налет на зубах, в таком случае лучше заняться гигиеной зубов непосредственно перед завтраком. Анна Петерсон объясняет, почему:

За ночь на зубах появляется тот самый неприятный налет, который так и хочется вычистить, – это кислоты. При чистке зубов после завтрака вы втираете их вместе с кислотами, которые содержатся в пище, прямо в зубы. От этого портится эмаль и разрушается зуб. Зубная паста защищает зубы от всей пищи, которую вы планируете съесть за завтраком, создавая своеобразный барьер.

Нужно ли чистить зубы после завтрака

Конечно, после завтрака во рту собираются остатки пищи, которые также желательно убрать. Однако не спешите хвататься за зубную щетку сразу, вставая из-за стола. Американский стоматолог Скотт Фрей советует подождать 30, а лучше – 60 минут после еды, прежде чем чистить зубы, чтобы не повредить эмаль.

Видео Анны Петерсон набрало уже более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи были искренне благодарны за такой совет:

"Почему никто об этом не говорил раньше. Никогда мне ничего не рассказывали об уходе за зубами, когда я учился в школе"

"Кто-то чистит зубы после завтрака? Безумие"

"Спасибо, всегда чистил зубы сразу после того, как вставал с постели"

"Всегда людям об этом говорил, но казалось, что так делал только я"

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Однако были и те, кто не согласился с ней, ведь им просто неприятно есть после чистки зубов:

"Я просто не люблю вкус мятной зубной пасты во рту"

"О, тот самый вкус яиц на завтрак с зубной пастой"

Посмотреть полное видео можно здесь: