Почему вы просыпаетесь уже уставшим: 7 неочевидных причин

Казалось бы, вы спали полноценных 8-9 часов. Почему же тогда на утро вы просыпаетесь уже уставшим с ощущением, будто гуляли всю ночь? У такой ситуации есть вполне понятны причины, узнайте о них в материале.

Для многих людей просыпаться уже уставшим после целой ночи сна – это обычное дело. Однако постоянная невыспаность плохо влияет не только на настроение, но и на работоспособность и здоровье. Обнаружив причину вашей утренней усталости, вы сможете устранить ее и в дальнейшем каждое утро просыпаться, полным сил и энергии.

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Спорт перед сном

Легкая зарядка вечером или занятия по йоге – отличный способ расслабиться перед сном. А вот интенсивные силовые тренировки могут плохо повлиять на сон. Они стимулируют выработку целого ряда гормонов, и организму достаточно трудно из такого активного и бодрого режима сразу переключиться на сон.

Попробуйте перед сном йогу / Фото Unsplash

Жаркая постель

Если в комнате слишком жарко, вы вряд ли легко уснете, а ночью будете часто просыпаться. Лучше, чтобы в помещении было на несколько градусов холоднее, чем вы привыкли; теплое пуховое одеяло замените на более легкое; купите пижаму из натуральных материалов – вы увидите, как сразу наладится ваш сон.

Высокая подушка

Это также сильно влияет на качество сна. Если подушка будет слишком высокой или слишком мягкой, то утром вы гарантированно будете чувствовать боль в шее. Какой тут отдых? Поэтому не жалейте средств на качественную подушку, которая будет принимать форму вашей головы.

Высокая подушка ухудшает качество сна / Фото Unsplash

Фильм перед сном

Непосредственно перед сном лучше отложить все телефоны, планшеты, выключить телевизор и ноутбук. Все потому, что свет от гаджетов препятствует выработке мелатонина, вам становится труднее заснуть.

Много алкоголя

Кажется, что после бокала вина или пива вы лучше заснете? Возможно, ведь многие испытывают сонливость от алкоголя. Однако качество вашего сна захочет лучшего: мозг не может полностью расслабиться, сон будет неглубоким и скорее всего, вы посреди ночи захотите в туалет.

Поэтому не стоит употреблять алкоголь непосредственно перед сном. Если вам хочется отдохнуть под бокал вина, лучше сделайте это за несколько часов до того, как будете ложиться спать.

Много кофе

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Да, все разговоры о кофе, который мешает заснуть – это правда. Кофеин – мощный стимулятор, и даже чашка кофе вечером может серьезно снизить качество вашего сна. Поэтому желательно выпивать последнюю порцию кофе за 5-6 часов до сна. А еще лучше – заменить ее на горячий напиток с мятой или ромашкой.

Кофе перед сном – не лучшее решение / Фото Unsplash

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Постоянные мысли

Надоедливые переживания из-за работы, проблемы в семье и т.д. могут мешать вам быстро заснуть. Это все из-за нервного напряжения.

Легко сказать "просто не нервничайте", но придется поискать способы, чтобы расслабиться перед сном: выключать все рабочие чаты, медитировать, заниматься перед сном любимым хобби, планировать день на завтра, вести дневник и тому подобное. Все эти методы прекрасно помогают расслабиться и спокойно уснуть без тревог.