Как подобрать цвет волос к глазам и цветотипу: базовые советы
Источник:Showbizz Daily
Выбрать идеальный цвет волос не всегда так просто, как кажется. Определенный оттенок может невероятно смотреться на подруге, однако может совершенно не подходить другим.
Чтобы образ имел сбалансированный и выразительный вид, необходимо учитывать тон кожи и цвет глаз. Так, надо воспользоваться теорией цвета Иттена, которая на конкретных примерах объясняет, как сочетаются различные цвета.
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Так, эта теория разделяет все цвета на теплые (на желтой основе) и холодные (на синей основе). Эти оттенки можно также ассоциировать с временами года:
- теплые и темные оттенки – осень,
- холодные и темные – зима,
- теплые и светлые – весна,
- холодные и светлые – лето.
Учитывая цветотип и цвет глаз, можно подобрать идеальный цвет волос, который будет добавлять образу эффектности и яркости.
Какие цвета волос подходят к различным цветотипам
Если ваш цвет лица теплый и светлый, а глаза зеленого, орехового или карего оттенка, то такой цветотип считают осенним. Таким женщинам подходят коричневые и рыжие оттенки волос.
Коричневый – имеет невероятно большую и красивую палитру оттенков. К примеру, тем, кто страдает темными кругами, лучше выбрать не классические коричневые оттенки, а карамельно-коричневые оттенки, которые создаются в технике балаяж.
Балаяж, как у Евы Лонгории, подойдет к осеннему цветотипу: смотрите фото
Также осеннему цветотипу подойдет шоколадный оттенок, как у Анджелины Джоли. Насыщенный коричневый оттенок будет подчеркивать цвет глаз и создаст изысканный образ.
Насыщенный шоколадный оттенок подойдет к осеннему цветотипу: смотрите фото
Обладательницам фарфоровой кожи с карими и ореховыми глазами подходит черный цвет, который можно совместить как с синими, так и с коричневыми подтонами.
Черный цвет волос для зимнего цветотипа: смотрите фото
Обладательницам фарфоровой кожи со светлыми глазами подходят рыжие оттенки, как у Джулианны Мур, Николь Кидман и Эммы Стоун.
Рыжий цвет волос подойдет к светлым глазам: смотрите фото
Что касается одного из самых популярных цветов волос – русого – то он подходит к зеленым оттенкам глаз.
Русый цвет волос в сочетании с зелеными глазами: смотрите фото
Платиновый блонд и все холодные светлые оттенки волос подходят тем, кто имеет холодный тон кожи и голубые или зеленые глаза.
Холодный блонд эффектно сочетается с зелеными и синими глазами: смотрите фото
В то же время правильно подобранный цвет зависит от многих факторов. Чтобы выбрать лучший оттенок волос, который подчеркнет глаза, лучше обратиться с помощью стилистов. Они тщательно все проанализируют и помогут выбрать эффектный оттенок.