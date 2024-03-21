Как подобрать цвет волос к глазам и цветотипу: базовые советы

Выбрать идеальный цвет волос не всегда так просто, как кажется. Определенный оттенок может невероятно смотреться на подруге, однако может совершенно не подходить другим.

Чтобы образ имел сбалансированный и выразительный вид, необходимо учитывать тон кожи и цвет глаз. Так, надо воспользоваться теорией цвета Иттена, которая на конкретных примерах объясняет, как сочетаются различные цвета.

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Так, эта теория разделяет все цвета на теплые (на желтой основе) и холодные (на синей основе). Эти оттенки можно также ассоциировать с временами года:

теплые и темные оттенки – осень,

холодные и темные – зима,

теплые и светлые – весна,

холодные и светлые – лето.

Учитывая цветотип и цвет глаз, можно подобрать идеальный цвет волос, который будет добавлять образу эффектности и яркости.

Какие цвета волос подходят к различным цветотипам

Если ваш цвет лица теплый и светлый, а глаза зеленого, орехового или карего оттенка, то такой цветотип считают осенним. Таким женщинам подходят коричневые и рыжие оттенки волос.

Коричневый – имеет невероятно большую и красивую палитру оттенков. К примеру, тем, кто страдает темными кругами, лучше выбрать не классические коричневые оттенки, а карамельно-коричневые оттенки, которые создаются в технике балаяж.

Балаяж, как у Евы Лонгории, подойдет к осеннему цветотипу: смотрите фото

Также осеннему цветотипу подойдет шоколадный оттенок, как у Анджелины Джоли. Насыщенный коричневый оттенок будет подчеркивать цвет глаз и создаст изысканный образ.

Насыщенный шоколадный оттенок подойдет к осеннему цветотипу: смотрите фото

Обладательницам фарфоровой кожи с карими и ореховыми глазами подходит черный цвет, который можно совместить как с синими, так и с коричневыми подтонами.

Черный цвет волос для зимнего цветотипа: смотрите фото

Обладательницам фарфоровой кожи со светлыми глазами подходят рыжие оттенки, как у Джулианны Мур, Николь Кидман и Эммы Стоун.

Рыжий цвет волос подойдет к светлым глазам: смотрите фото

Что касается одного из самых популярных цветов волос – русого – то он подходит к зеленым оттенкам глаз.

Русый цвет волос в сочетании с зелеными глазами: смотрите фото

Платиновый блонд и все холодные светлые оттенки волос подходят тем, кто имеет холодный тон кожи и голубые или зеленые глаза.

Холодный блонд эффектно сочетается с зелеными и синими глазами: смотрите фото

В то же время правильно подобранный цвет зависит от многих факторов. Чтобы выбрать лучший оттенок волос, который подчеркнет глаза, лучше обратиться с помощью стилистов. Они тщательно все проанализируют и помогут выбрать эффектный оттенок.