Щоб образ мав збалансований та виразний вигляд, необхідно зважати на тон шкіри та колір очей. Так, треба скористатися теорією кольору Іттена, яка на конкретних прикладах пояснює, як поєднуються різні кольори.

До теми Ефектний та гармонійний вигляд: стилісти розповіли, як підібрати відтінок волосся під колір очей

Так, ця теорія поділяє усі кольори на теплі (на жовтій основі) та холодні (на синій основі). Ці відтінки можна також асоціювати з порами року:

теплі й темні відтінки – осінь,

холодні й темні – зима,

теплі та світлі – весна,

холодні та світлі – літо.

Враховуючи кольоротип та колір очей, можна підібрати ідеальний колір волосся, який додаватиме образу ефектності та яскравості.

Які кольори волосся пасують до різних кольоротипів

Якщо ваш колір обличчя теплий та світлий, а очі зеленого, горіхового чи карого відтінку, то такий кольоротип вважають осіннім. Таким жінкам пасують коричневі та руді відтінки волосся.

Коричневий – май неймовірно велику та гарну палітру відтінків. До прикладу, тим, хто страждає темними колами, краще обрати не класичні коричневі відтінки, а карамельно-коричневі відтінки, які створюються у техніці балаяж.

Балаяж, як у Єви Лонгорії, пасуватиме до осіннього кольоротипу: дивіться фото

Також осінньому кольоротипу пасуватиме шоколадний відтінок, як в Анджеліни Джолі. Насичений коричневий відтінок підкреслюватиме колір очей та створить вишуканий образ.

Насичений шоколадний відтінок пасуватиме до осіннього кольоротипу: дивіться фото

Власницям порцелянової шкіри з карими та горіховими очима пасує чорний колір, який можна поєднати як з синіми, так і з коричневими підтонами.

Чорний колір волосся для зимового кольоротипу: дивіться фото

Власницям порцелянової шкіри зі світлими очима пасують руді відтінки, як у Джуліанни Мур, Ніколь Кідман та Емми Стоун.

Рудий колір волосся пасуватиме до світлих очей: дивіться фото

Що стосується одного з найпопулярніших кольорів волосся – русявого – то він пасує до зелених відтінків очей.

Русявий колір волосся у поєднанні з зеленими очима: дивіться фото

Платиновий блонд та усі холодні світлі відтінки волосся пасують тим, хто має холодний тон шкіри та блакитні або зелені очі.

Холодний блонд ефектно поєднується з зеленими та синіми очима: дивіться фото

Водночас правильно підібраний колір залежить від багатьох факторів. Щоб обрати найкращий відтінок волосся, який підкреслить очі, краще звернутися за допомогою стилістів. Вони ретельно все проаналізують та допоможуть обрати найефектніший відтінок.