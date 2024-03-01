Стилісти стверджують, що існують базові правила поєднання різних відтінків. Дотримуючись їх, образ вийде неповторним.

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Як обрати колір волосся, зважаючи на відтінок очей

Кожна жінка рано чи пізно починає експериментувати з волоссям та обирати новий відтінок. Хтось прагне лише освіжити колір, додаючи цікавих акцентів, а інші – вдаються до кардинальних перевтілень. Обираючи новий колір волосся, необхідно зважати на кольоротип зовнішності, а особливо – на очі.

Річ у тім, що зеленооким пасують відтінки, які, до прикладу, не будуть поєднуватися з карими очима, й навпаки. Аби образ був гармонійним, необхідно зважати й на такі деталі.

Отже, які ж відтінки волосся пасуватимуть до кожного кольору очей – нижче у матеріалі.

Зелені очі

Зелені очі мають різноманітні захопливі відтінки – від жовто-зелених до темно-смарагдових. Стилісти стверджують, що власницям таких відтінків очей пасуватиме руде, теракотове, світло-мідне та карамельне волосся. Так, руде волосся створить "вогненний" контраст з очима, а насичені карамельні відтінки підкреслять оксамитове тепло зеленооких.

Також зеленооким пасують світлі відтінки. До прикладу, попелясто-русяве волосся додасть образу жіночності та ніжності.

Окрім того, до зелених очей холодних тонів, які мають відтінки сірого чи блакитного, пасуватимуть холодні відтінки волосся. Тоді варто надати перевагу попелясто-русявим або чорним кольорам. Це допоможе зробити акцент на очах.



Як підібрати колір волосся до відтінку очей / Фото Freepik

Блакитні очі

Блакитні очі мають неймовірний вигляд з відтінками волосся, які наближені до кольору слонової кістки – максимально світлі. Блонд різних тонів – найкращий варіант для блакитнооких. Особливе місце посідають платинові або попелясті відтінки, які у поєднанні з блакитними очима створюватимуть вишуканий образ.

Однак неймовірно елегантно поєднуються блакитні відтінки очей з теплими коричневими відтінками – темний шоколад. Брюнетки, які мають холодний відтінок волосся, також матимуть ефектний вигляд.

Карі очі

Власницям темно-карих очей краще надати перевагу таким відтінкам фарби, які будуть на один – два відтінки світліші за колір очей. Гармонійним буде поєднання з теплим медовим блондом, мідними та рудими відтінками. Водночас темні шоколадні та чорні кольори волосся додать очам глибини.

Що стосується світло-карих очей, то таким жінкам необхідно звернути увагу на блонд та карамельні відтінки. Вони додадуть погляду теплоти й створюватимуть ефект внутрішнього сяйва.



Правильно підібраний колір волосся створить гармонійний образ / Фото Freepik

Сірі очі

Жінкам з сірими очима варто надавати перевагу натуральним природним відтінкам. Річ у тім, що платиновий блонд або ж, навпаки, максимально темні та чорні відтінки відвертатимуть увагу від глибокого сірого кольору очей. Тому краще звернути увагу на пшеничні, золотисті або кавові відтінки волосся.