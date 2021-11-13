Подружки убегают от невесты: она шокировала их своими требованиями

Невеста удивила своих дружек жесткими требованиями перед свадьбой. Их просили и платье купить, и гостиницу себе оплатить, и при необходимости похудеть. Несколько девушек уже отказались помогать молодой.

Расстроенная невеста поделилась своим отчаянием с пользователями Reddit. Однако поддержки там не нашла: люди не понимают, почему девушки должны тратить в перспективе по несколько тысяч долларов только из-за ее завышенных ожиданий.

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Невеста считает свои просьбы нормальными

По словам невесты, свадьбу планируют отпраздновать в июле 2022 года на неназванном курорте. Девушка попросила сестру, которая будет главной подружкой, передать другим девушкам ее пожелания.

Сначала просьбы казались всем обоснованными, но потом подружки стали одна за другой отказываться. Вот некоторые из пожеланий невесты: девушки должны были жить в той же курортной гостинице, что и невеста; оплатить себе перелеты; приобрести платья, которые выбирала молодая; дать деньги на девичник, который также должны были провести на курорте. К тому же прибавляются затраты на собственные нужды: питание, развлечения и т.д.

Девушки поняли, что выполнить все просьбы будет слишком дорого. Они предложили купить себе более доступные по цене платья, а также заселиться в более дешевую гостиницу или квартиру на Airbnb. Невесте идеи не понравились – и некоторые девушки начали отказываться.

Я также посоветовала, что если кто-то из них хочет сесть на диету, то я буду благодарна. Но они, конечно, не обязаны это сделать. Я не строга в этой просьбе. Это только предложение, – рассказывает невеста.

Девишник, как и свадьба, должны были праздновать на курорте / Фото Unsplash

Одна из подружек пыталась убедить невесту, но не получилось

Немного позже невеста встретилась с подружками, которые согласились быть рядом с ней. Молодая поделилась отчаянием, но не все поддержали ее.

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Я сказала, что это обычные просьбы, которые любая невеста делает на свадьбе, то почему мне не позволяют это делать? Одна из подружек ответила, что мне нужно вырасти и понять, что не все могут себе это позволить, и не мое дело – спорить об этом, отмечает невеста.

Подружка также пригрозила, что уйдет, если молодая не изменит своих пожеланий. Остальные девушки поддержали ее. Впрочем, теперь молодая расстроена, что подготовка к свадьбе началась с такой драмы. Пользователи Reddit также были удивлены прихотями девушки.