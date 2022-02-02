Как правильно позировать на фотографиях: 11 советов от эксперта
2 февраля 2022 , 08:08Читати новину українською
Источник:инстаграм bonnierzm
Воспользуйтесь советами, как удачно позировать во время фотосессий, от блогерши Бонны Родригес – и фотографии получатся просто невероятными. Вы будете весьма довольны!
Некоторые люди считают себя нефотогеничными. Поверьте, это неправда. Стоит только запомнить с десяток хороших позиций. И все! Бонна Родригес покажет вам, как правильно позировать, чтобы выглядеть на все сто!
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzmДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
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Фото инстаграм bonnierzm
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Фото инстаграм bonnierzm