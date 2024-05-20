Стильно и изысканно: как сделать эффектную прическу в эстетике Old money – примеры с видео

Стиль Old money стал одним из трендовых еще в 2023 году и до сих пор не теряет актуальности. Многие девушки создают образы в эстетике "тихой роскоши", которая, к слову, подходит всем без исключения.

В стиле Old money можно создать и изысканные и элегантные прически на каждый день. Какие образы можно легко повторить – далее в подборке Life 24.

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Идеи причесок в стиле Old money

Эстетика Old money подчеркивает женственность, изысканность и элегантность. Образы в таком стиле имеют роскошный вид, от которого буквально захватывает дух.

Что касается причесок в эстетике Old money, то здесь нет ничего сложного. Повторить их сможет каждый, ведь секрет изысканности в простоте. Также самая главная хитрость хорошей прически в ухоженных волосах, поэтому посеченным кончикам, взъерошенным волосам и отросшим после окрашивания корням не место в таком стиле.

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Так, одной из самых популярных причесок в стиле Old money является распущенные ровные волосы, которое имеет прикорневой объем и слегка закрученные кончики.

Трендовая прическа в эстетике Old money: смотрите видео

Такая же прическа с распущенными волосами может быть и объемной. Для этого необходимо подкрутить волосы на большие бигуди, а через некоторое время – снять и расчесать волосы. Такая прическа имеет невероятный вид, а также подойдет каждой девушке.

Объемная прическа в стиле "тихой роскоши": смотрите видео

Прически с накрученными волосами являются одними из самых популярных. К примеру, чтобы создать милую и романтическую прическу в стиле Old money, необходимо подкрутить волосы, а затем собрать в полухвост. Дополнить образ можно милым бантом.

Полухвост в стиле Old money: смотрите видео

К слову, полухвост может иметь изысканный вид и на коротких волосах. Для этого надо собрать волосы в полухвост и перекрутить. Чтобы прическа имела эстетичный вид, к перекрученным волосам можно добавить еще несколько прядей и зафиксировать их с помощью заколки или других аксессуаров.

Полухвост для коротких волос: смотрите видео

Стоит отметить, что неважно, какой длины волос, ведь эстетика Old money подходит всем без исключения. Одна из блогеров на собственном примере продемонстрировала, сколько разнообразных причесок можно сделать на коротких волосах в эстетике "тихой роскоши".

Прически в эстетике Old money для коротких волос: смотрите видео

Не все любят ходить с распущенными волосами, поэтому эстетика Old money также предлагает и собранные прически. К примеру, можно сделать гладкий пучок.

Пучок в эстетике Old money: смотрите видео

Также в эстетике Old money можно сделать и хвост. Впрочем, он должен быть максимально гладким, волосы необходимо тщательно зачесать, однако пряди можно слегка накрутить.

Хвост в эстетике Old money: смотрите видео

В общем, прическа в эстетике "тихой роскоши" не должна быть сложной. Главный секрет хорошей прически в таком стиле – здоровые, ухоженные волосы с естественным блеском.