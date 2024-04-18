Изысканная простота: трендовые прически, которые подойдут к любым случаям

Прическа – важный элемент образа, и иногда сложно выбрать такую, которая бы подходила к разным случаям. Будь то встреча с подругой или работа в офисе – каждая женщина стремится выглядеть хорошо.

Этой весной трендовыми будут элегантные прически – пучок, акцентный пробор, легкие кудри и другие. Их не только легко повторить, но и они подойдут к любому событию, мероприятия или встречи.

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Элегантный пучок

Пучок – бессмертная классическая прическа, которая сквозь годы не теряет своей актуальности. Чтобы она лучше держалась, лучше сначала сделать хвост из верхней части волос, а потом добавить нижнюю часть волос. Зафиксировать пучок можно заколками – они надежно будут держать прическу. Для более романтичного образа можно оставить спереди несколько тонких прядей, которые будут обрамлять лицо.

К слову, гладкий пучок имеет не только элегантный вид, но помогает подчеркнуть черты лица. Чтобы подчеркнуть собственный стиль, стоит добавить аксессуары, ведь собранные волосы позволят продемонстрировать их красоту.

Элегантный гладкий пучок: смотрите фото

Стильный пучок с прядями возле лица: смотрите фото

Собранные локоны

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Локоны уже давно перестали быть самостоятельной прической, поэтому их сочетают с различными хвостами, косами или другими плетениями. Лучшим вариантом, который подойдет к любым случаям и при этом будет иметь невероятный вид, являются собранные локоны в высокий хвост или пучок. Если прическу зафиксировать лаком и шпильками, то она может продержаться до конца вечера.

Легкие локоны собранные в хвост: смотрите фото

Акцентный пробор

Стилисты утверждают, что гладкий пробор – это отличный способ создать четкую и акцентную прическу, которая подчеркнет скулы, глаза или линию подбородка. В зависимости от того, центральный или боковой пробор, создаются различные акценты на лице. К слову, женщинам с круглой или квадратной формой лица лучше выбирать четкую линию пробора по центру или глубокую боковую часть. Женщинам с овальным лицом рекомендуют выбирать боковой пробор.

Легкие локоны с четким пробором имеют изысканный вид: смотрите на фото

Мокрый эффект мокрых волос

Эффект мокрых волос снова стал трендовым, поэтому такая прическа подойдет к любым случаям. Чтобы создать такую прическу, можно использовать специальные средства, масло для волос или гель. Так, масло сделает прическу влажной и приятной на ощупь. Гель придаст текстуры, но с ним надо быть осмотрительным, ведь после высыхания волосы могут стать "хрустящими".

Эффект мокрых волос – универсальная прическа, которая подойдет к любой стрижке и длине волос. Чтобы добавить трендовости прическе, часть волос можно заправить за уши.

Стильный образ с эффектом мокрых волос: смотрите фото

Прическа с обручем

Обручи для волос – аксессуар, который снова стал трендовым. С помощью него можно дополнить любую прическу или укладку. Локоны, хвост, зачесанные назад хвосты легко можно дополнить обручем. Стилисты также утверждают, что взъерошенную текстуру волос идеально уравновешивает обруч.

Женщинам с длинными волосами подойдут любые обручи, а вот обладательницам короткой стрижки лучше выбирать тонкие обручи.

Как обруч дополняет прическу: смотрите фото

Такие прически имеют элегантный вид и одновременно – их очень легко повторить. К тому же они позволят продемонстрировать красивые аксессуары и подчеркнут черты лица.