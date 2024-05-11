Лучше так не делать: привычки, которые приводят к выпадению волос

Выпадение волос - это распространенная проблема, которая может иметь множество причин. Среди прочего, некоторые ежедневные привычки могут приводить к потере прядей.

Чего никогда нельзя делать с волосами, чтобы уменьшить выпадение, рассказываем дальше.

К теме Цвет, что требует вложений: 6 вещей, которые стоит учесть перед тем, как краситься в блонд

Регулярное использование щетки из натуральной щетины

Такие расчески отлично вытягивают волосы, придают им гладкость. Однако при регулярном использовании они нарушают внешнюю кутикулу волос. Из-за этого они постепенно ослабевают, становятся ломкими и в конце концов выпадают.

Слишком частое воздействие высоких температур

Если вы ежедневно сушите волосы горячим феном или пользуетесь выпрямителем, или плойкой, они могут терять свою силу и красоту.

Высокая температура легко повреждает пряди, создавая так называемые пузырьки – слабые места вдоль волосяного стержня. Единственный способ от них избавиться – это отстричь волосы выше поврежденного места.

Чтобы избежать такой проблемы, лучше пользоваться стайлерами не чаще, чем раз в неделю, а при сушке феном выставлять среднюю или низкую температуру.

Недостаточное очищение волос

Мыть волосы стоит ориентировочно раз в три дня. Однако частота может зависеть от множества факторов, включая тип волос, склонностью к жирности кожи головы и уровнем активности.

Самое главное – придерживаться персонального оптимального режима чистоты, поскольку недостаточное мытье может привести к появлению неприятного запаха и шелушение, а также выпадения.

Расчесывание сверху вниз

Начинать расчесывать волосы надо снизу, постепенно переходя все выше и выше.

Если начать сверху, есть большая вероятность повредить волосы и запутать их еще сильнее, что при регулярном повторении будет способствовать выпадению.