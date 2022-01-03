Пригодится к Рождеству: лайфхак с блюдами, которые остались после ужина
Источник:Yahoo lifestyle
Празднование Рождества не проходит без большого количества традиционных блюд на столе. Но что делать с остатками еды после ужина?
Бабушка из США поделилась интересным рождественским лайфхаком, который использует ежегодно. Если после празднования у вас осталось немного еды, рассказываем дальше, что с ней делать.
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Что делать с остатками еды после Рождества
Бабушка Барбара Костелло любит делиться в сети своими лайфхаками, которые упрощают жизнь. Женщина имеет большой опыт, поэтому в ее тиктоке можно найти немало полезных советов. Подписчики с нетерпением ждут новых видео с рецептами и уловками от женщины.
В частности, одну из них она приберегла и опубликовала накануне Рождества и рассказала, что можно делать с едой, которая осталась после празднования. Женщина уже давно вместе с продуктами для приготовления рождественского ужина в магазине покупает одноразовые формы для выпечки кексов из фольги.
Лайфхак с оставшимися после Рождества блюдами / Скриншот с видео
Утром после празднования она заполняет их оставшимися ставами: подливой, картофелем и другими, и порционно отдает своим детям и внукам домой. Предварительно такой "бокс" с едой можно разогреть в духовке и полноценный обед готов. Главное преимущество в том, что формы отлично подходят для транспортировки блюд и не нужно использовать бесчисленное количество контейнеров для еды.
Так что и вы не забудьте прихватить несколько форм и используйте этот лайфхак, чтобы "подарить вторую жизнь" своим блюдам.