Пропавшая без вести дочь написала письмо родителям: ее не было 5 лет

В 2013 году во Флориде исчезла 14-летняя девушка, которая собрала вещи в чемодан и ушла из дома. В течение 5 лет родители искали свою дочь и не теряли надежды на то, что она жива.

Через 5 лет после исчезновения девушка решила сообщить родителям, что она жива и написала письмо. Они были шокированы и счастливы.

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Девушка написала письмо через 5 лет после исчезновения

Представить боль, которую пришлось пережить родителям, очень сложно. Они с каждым годом теряли надежду, что их дочь жива и здорова. Когда Эмили ушла из дома, ей было всего 14. Через 5 лет после побега девушка решила сообщить, что она жива и чувствует себя в безопасности. Однако она так и не раскрыла свое местонахождение.

Мы потратили так много времени, надеялись, молились, мечтали. Поэтому просто знать, что она жива, она в безопасности и здорова – это самая удивительная новость, которую я могу себе представить,

– рассказывает двоюродная сестра Эмили.



Девушка сбежала из дома, когда ей было 14 человек.

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После того, как родители получили письмо, местные органы подтвердили, что его действительно послала Эмили Винелл Пол. Для этого она должна была связаться с офисом шерифа в августе 2018 года. В то время она считалась пропавшей без вести. Когда мать Эмили узнала, что ее дочь жива, она была очень счастлива и решила поделиться этой замечательной новостью в фейсбуке.

В последний раз родители видели девушку перед ее исчезновением в апреле 2013 года. Тогда она оставила письмо, где сообщила о своем решении уйти из дома.