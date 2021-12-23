Пропавшая без вести дочь написала письмо родителям: ее не было 5 лет
Источник:News Amomama
В 2013 году во Флориде исчезла 14-летняя девушка, которая собрала вещи в чемодан и ушла из дома. В течение 5 лет родители искали свою дочь и не теряли надежды на то, что она жива.
Через 5 лет после исчезновения девушка решила сообщить родителям, что она жива и написала письмо. Они были шокированы и счастливы.
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Девушка написала письмо через 5 лет после исчезновения
Представить боль, которую пришлось пережить родителям, очень сложно. Они с каждым годом теряли надежду, что их дочь жива и здорова. Когда Эмили ушла из дома, ей было всего 14. Через 5 лет после побега девушка решила сообщить, что она жива и чувствует себя в безопасности. Однако она так и не раскрыла свое местонахождение.
Мы потратили так много времени, надеялись, молились, мечтали. Поэтому просто знать, что она жива, она в безопасности и здорова – это самая удивительная новость, которую я могу себе представить,
– рассказывает двоюродная сестра Эмили.
Девушка сбежала из дома, когда ей было 14 человек.
После того, как родители получили письмо, местные органы подтвердили, что его действительно послала Эмили Винелл Пол. Для этого она должна была связаться с офисом шерифа в августе 2018 года. В то время она считалась пропавшей без вести. Когда мать Эмили узнала, что ее дочь жива, она была очень счастлива и решила поделиться этой замечательной новостью в фейсбуке.
В последний раз родители видели девушку перед ее исчезновением в апреле 2013 года. Тогда она оставила письмо, где сообщила о своем решении уйти из дома.