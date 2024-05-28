Что известно об этой женщине и то, что она на самом деле делала, и почему ее назвали "путешественницей во времени", рассказываем далее.

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Что известно о "путешественнице во времени"

С 2013 года это черно-белое видео начало циркулировать в интернете, вызвав широкий интерес среди пользователей социальных сетей. На кадрах, предположительно 1938 года, показано женщину, которая, кажется, разговаривает с помощью устройства, похожего на мобильный телефон. Это породило предположение, что она может быть "путешественницей во времени".

Это было снято в офисе нью-йоркской алюминиевой компании в 1938 году, – говорилось в одном из описаний к видео.

В то же время в комментариях отметили, что информация не соответствует действительности. По другой версии, это завод в штате Массачусетс, а женщина держит портсигар.

Как удалось выяснить, видео является аутентичным, однако подписи к публикациям, которые свидетельствуют о том, что женщина на нем пользовался мобильным телефоном за десятилетия до появления этой технологии, под вопросом.

Как выглядит вероятная "путешественница во времени": смотрите видео

Видео действительно сделано в 1938 году и в один момент действительно ненадолго кажется, что женщина держит возле уха устройство, поразительно похожее на современный мобильный телефон, однако плохое визуальное качество ролика не дает окончательно определить, что она держала в руках или делала во время съемки.

Некоторые пользователи социальных сетей решились на другие объяснения, кроме путешествий во времени, даже ссылаясь на реальные технологии, доступные в 1930-х годах.

Это слуховой аппарат Siemens , запатентованный в 1924 году, или углеродный слуховой аппарат Western Electric Model 34A Audiphone,

– прокомментировал, например, один пользователь YouTube.

Другие же предлагали не менее реалистичные версии, например один человек, который написал, что в те времена маленькие портативные радиоприемники были очень распространены. По мнению этого зрителя, женщина держит именно его возле уха, чтобы лучше слышать программу, потому что они находятся на улице в толпе. Однако на самом деле такой вариант невозможен, хоть и звучит вероятно, ведь маленьких портативных радиоприемников не существовало в 1938 году.

Зато версия о том, что женщина может держать в руках маленькую сумочку или портсигар, вполне реалистична.

В то же время большая часть людей все же настаивает на том, что женщина держит именно мобильный телефон. В частности, пользователь YouTube, который подписан как Planetcheck, утверждал, что женщина на видео – Гертруда Джонс, его прабабушка.

Женщина, которую вы видите, – моя прабабушка Гертруда Джонс. Ей было 17 лет. Я спросил ее об этом видео, и она хорошо его помнит. Она говорит, что на той фабрике был отдел телефонной связи. Они экспериментировали с беспроводными телефонами. Гертруде и пяти другим женщинам дали эти беспроводные телефоны для тестирования в течение недели. Гертруда разговаривает с одним из ученых, который держит другой беспроводной телефон и стоит справа от нее, когда она проходит мимо,

– поделился пользователь соцсети.

Сейчас независимой проверки этого комментария не осуществили, но другой пользователь YouTube говорит, что знает другого человека, работавшего на фабрике, и обещает сделать дополнительные расследования.