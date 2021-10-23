Радость книголюба: 7 оригинальных подарков для тех, кто любит читать

Выбирать подарки всегда сложно, а выбирать подарки фанатам книг – еще труднее. Чтобы не гадать, какая книга понравится человеку, можно приобрести нестандартные презенты, которые потешат книголюбов.

Смотрите подборку оригинальных сюрпризов для настоящих книжных червей.

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Закладки из ткани

Когда надоедают обычные закладки для страниц, на помощь едут тканевые изделия на эластичной ленте. Потерять такие закладки трудно – они надеваются на книгу и не слетят, если положить ее в сумку.



Закладки из ткани надежнее бумажных / Фото LoveMaude

Комплект для личной библиотеки

Подарите набор для заполнения собственной библиотеки – личный штамп, блокнот для прочитанных и намеченных книг, именной карандаш для подчеркиваний и записей. Практически каждый книголюб мечтает о собственной библиотеке – вы сможете приблизить его к цели.



Штамп с именем – отличный выбор для подарка книголюбу / Фото Pexels

Аромасвеча с запахом книг

Не раз слышали, какой магический запах витает в библиотеке? Удивите фаната книг и купите свечу с запахом старых книг. Она может служить как элементом декора и дополнять книжную атмосферу в комнате.

Чем пахнут старые книги Когда Когда книги стареют , происходит медленное разрушение целлюлозы, которая содержится в бумаге. Распад целлюлозы образует целый ряд веществ, которые так здорово пахнут. За особый аромат старых книг отвечают толуол, ванилин, фурфурол и этилбензол.



Аромасвеча пахнет старыми книгами / Фото Pinterest

Книжные броши

Замечательные значки можно приобрести едва ли не в каждом книжном – для фаната литературы тематическая брошь станет приятным подарком. Такие значки можно прикрепить к рюкзаку, сумке или одежде – так все будут знать о книжном увлечении.



Брошь с книгами для настоящих фанатов литературы / Фото LifeBaubles

Книжный светильник

Немало людей имеют время почитать только тогда, когда стемнеет и пора ложиться спать. Для ценителей ночного чтения придумали светильники, которые крепятся на книжку как закладки. С ними можно не включать верхний свет и не беспокоить близких.



Портативный светильник поможет читать даже ночью / Фото Source

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Книгодержатели

Чем больше у человека книг – тем больше возможность, что они будут падать с полок. Удивите вашего книжного червя и подарите ему оригинальный книгодержатель, который дополнит интерьер и поможет держать книги в порядке.



Книгодержатель можно сделать собственноручно – из глины или пластилина / Фото Pexels

Тематические сладости

Книголюбы могут любить не только книги – удачным решением для подарка будет набор сладостей, связанных с хобби. Презентуйте человеку шоколадный сувенир в виде книги, или добавьте к литературе, о которой он мечтал, нестандартную вкусняшку.



Тематические сладости поднимут настроение и порадуют книголюбов / Фото ChoconChoc