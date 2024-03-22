Портят весь вид: визажист назвала основные ошибки в макияже, которые может допустить каждая

Кажется, что базовый макияж - это довольно простая задача. Однако, как оказалось, многие женщины допускают определенные ошибки в нанесении косметики.

Каких правил макияжа советует придерживаться визажист Юлия Глушенко, чтобы избежать распространенных ошибок и оставить кожу сияющей и здоровой, рассказываем далее.

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Зарисовывать темные круги под глазами светлым консилером

По словам визажиста, многие женщины зарисовывают темные круги под глазами консилером светлого цвета. Однако он лишь подчеркивает темноту.

Для того, чтобы скрыть темные круги под глазами, эксперт рекомендует выбирать консилер, который нейтрализует оттенок – персиковый или желтоватый.

Как правильно наносить консилер: смотрите видео

Наносить бронзер под скулы для того, чтобы сделать щечки худыми

Как рассказала Юлия Глушенко, ошибкой большинства женщин является то, что они думают, что добавив на скулы бронзер сделают лицо худее.

На самом деле для того, чтобы сделать лицо стройнее, сначала нужно использовать скульптор. Его следует наносить почти на саму скуловую кость. Только таким образом лицо будет выглядеть меньше.

Как должно выглядеть правильное нанесение скульптора: смотрите фото

Не использовать базу под макияж

Некоторые женщины также забывают использовать базу под макияж. По словам эксперта, это большая ошибка. Если хотите, чтобы макияж держался дольше и выглядел привлекательно в течение длительного времени, тогда стоит использовать это средство. Именно оно отвечает за стойкость.

Не наносить румяна на лицо или наносить только на щечки

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Визажист также отметила, что многие девушки делают ошибку, когда игнорируют использование румян. Но именно они отвечают за цвет на лице, свежесть и здоровье, а их отсутствие делает лицо фарфоровым.

В то же время если румяна нанести не только на щеки, но и на зону над бровями и на веки, получится гармоничное сочетание цветов на лице.

Как хорошо на лице выглядят румяна: смотрите фото

Не мыть кисточки и спонжи после макияжа

На инструментах для макияжа размножаются миллионы микробов, ведь остатки косметики и частички кожного жира, эпидермиса – это очень благоприятная среда для них. Именно поэтому, визажистка отмечает, что важно следить за их чистотой. В первую очередь это гигиена.

Юлия Глушенко акцентирует, что кисти и спонж должны быть чистые перед каждым макияжем. В противном случае, со временем на лице начинают появляться высыпания, а впоследствии даже аллергия.