Разница колоссальная: как одинаковая одежда выглядит на стройной и пышной фигурах
Источник:24 канал
Не существует красивых или некрасивых фигур, есть только правильно подобранная одежда, которая помогает подчеркивать все преимущества.
Это решили доказать подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос. Они вместе снимают видео для тиктока, где демонстрируют одинаковые наряды на своих разных фигурах.
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Девушки примеряют одинаковую одежду на разные фигуры
Подруги доказывают на своем примере, что можно выглядеть стильно, имея любую фигуру. Главное – уметь выбирать правильную одежду. У Марии и Денизи разные фигуры, и они любят играть на контрастах и покупать одинаковое. Девушки помогают пользователям с разными размерами одежды понять, что им подойдет, а от чего лучше воздержаться. Мы подготовили интересную подборку поражающих стильных образов подруг.Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, искрящееся в бокале, – и невероятное праздничное настроение безопасно! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
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