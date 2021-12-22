Разница колоссальная: как одинаковая одежда выглядит на стройной и пышной фигурах

Не существует красивых или некрасивых фигур, есть только правильно подобранная одежда, которая помогает подчеркивать все преимущества.

Это решили доказать подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос. Они вместе снимают видео для тиктока, где демонстрируют одинаковые наряды на своих разных фигурах.

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Девушки примеряют одинаковую одежду на разные фигуры

Подруги доказывают на своем примере, что можно выглядеть стильно, имея любую фигуру. Главное – уметь выбирать правильную одежду. У Марии и Денизи разные фигуры, и они любят играть на контрастах и ​​покупать одинаковое. Девушки помогают пользователям с разными размерами одежды понять, что им подойдет, а от чего лучше воздержаться. Мы подготовили интересную подборку поражающих стильных образов подруг.

Слип дресс доступна всем, а длины мини не стоит бояться даже девушкам с большим размером.

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Стильные платья в бельевом стиле / Фото Twizz

Приталенные миниплатья тоже отлично выглядят на разных фигурах.



Стильный образ, который подойдет всем / Фото Twizz

Как вам такой зимний монохром? Одноцветный образ выглядит очень стильно: черный цвет скрывает все недостатки фигуры, а сочетание разных фактур придает оригинальности нарядам.



Просто и стильно / Фото Twizz

Обнаженное плечо и яркий акцент на линии талии выглядят просто и стильно.



Черно-белая классика может выглядеть стильно / Фото Twizz

Эпатажные откровенные наряды подходят не только стройным девушкам. Это коричневое платье, кажется, смотрится куда эффектнее на модели плюс сайз.



Очень смелый образ / Фото Twizz

Девушкам с любыми фигурами не стоит бояться платьев со стильными вырезами.



Трендовые платья подходят всем / Фото Twizz



Как вам такие вырезы? / Фото Twizz

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Обнаженные плечи – это всегда сексуально и стильно.



Нежный и стильный образ / Фото Twizz