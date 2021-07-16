Просто роскошно: 10 женщин, которые решились покрасить волосы и не пожалели – фото

16 июля 2021 , 20:08
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Источник:

Reddit

Эти женщины долго сомневались, стоит ли им вообще менять цвет волос. Они переживали, но все-таки решились на это. И знаете – результат получился просто бомбезным!

Не бойтесь менять свой имидж. Это всегда подарит вам столь необходимые положительные эмоции. Оцените эти крутые перевоплощения: леди однозначно остались довольны экспериментами с краской. Поехали!

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Интересный, даже мультяшный цвет волос

Фото Reddit Greenteaandcheese

Женщина давно решалась на смену имиджа и сделала это!

Фото Reddit heejuu

Хоп – и уже как два разных человека

Фото Reddit sandnesj

Никогда не переставайте искать свой стиль!

Фото Reddit sazcarjo

Красиво!

Фото Reddit aguach1le5

Девушка 4 года была блондинкой и наконец-то решилась на перемены

Фото Reddit Hessipa

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.

Действительно сказочно!

Фото Reddit maggieonreddit

Оригинально!

Фото Reddit Shaqfan101

Девушка даже стала больше улыбаться с новым цветом волос

Фото Imgur Lexielo 

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Волшебное перевоплощение!

Фото Reddit bookishbeanie

 

 

Автор: Петро Синєокий